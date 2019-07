29 de julio de 2019

'Pitingo' actuará en Ayamonte (Huelva) el próximo 10 de agosto y presentará su último trabajo 'Mestizo y fronterizo'

AYAMONTE (HUELVA), 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El salón de plenos del Ayuntamiento de Ayamonte (Huelva) ha acogido este lunes la presentación del concierto que el artista ayamontino 'Pitingo' ofrecerá en su ciudad el próximo 10 de agosto, un espectáculo en el que el artista presentará su último trabajo discográfico 'Mestizo y fronterizo', que incluye entre otros temas "'yamontino', en el que el cantante derrocha amor por su tierra.

El acto de presentación ha contado con la participación de la alcaldesa de la localidad, Natalia Santos, y del artista. La primera edil ha señalado sentirse "muy feliz de contar con la presencia y el arte de 'Pitingo', uno de los ayamontinos más internacionales, que ha paseado con orgullo el nombre de nuestra ciudad por todos los rincones del mundo", ha informado el Consistorio en una nota.

Santos ha anunciado que el artista actuará de manera gratuita en su localidad natal "en un concierto que será, sin duda, un gran espectáculo y en el que ya estamos trabajando tanto su equipo como el Ayuntamiento, que asume los importantes costes que se derivan de este concierto que contará con entrada gratuita".

La alcaldesa, que ha recordado que será ésta la tercera ocasión que el artista sube a un escenario en la localidad, tras su actuación con Argentina, en sus comienzos, en el Teatro Cardenio, y tras su participación en las fiestas patronales hace una década, ha elogiado "la amabilidad y cercanía del cantante y, de manera especial, su calidad y trayectoria artística".

"Me siento muy feliz de cantar en mi pueblo porque aunque he ofrecido conciertos en muchísimos países y he recorrido medio mundo, este será mi concierto más especial", ha manifestado 'Pitingo', quien ha recordado con cariño su infancia en Ayamonte a donde vuelve siempre que puede con su familia. "Aquí donde más me gusta estar", ha incidido.

El artista, que fue recibido previamente por la primera edil en su despacho donde le dedicó a ésta su último disco, ha agradecido su implicación al Ayuntamiento y ha invitado a asistir a todos los ciudadanos y a cuantos deseen disfrutar de este acontecimiento en el que tomará parte un equipo de dieciocho personas que acompañarán al cantante.

Cabe señalar que las invitaciones para el concierto, que se celebrará en el Estadio 'Ciudad de Ayamonte' de la localidad costera, estarán disponibles a partir del 5 de agosto en el Ayuntamiento, en horario de 10,00 a 13,00 horas, y en la Casa Grande en horario vespertino, de 19,00 a 21,00 horas. Se entregarán un máximo de dos entradas por persona y día.