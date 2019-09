23 de septiembre de 2019

PP-A advierte a Pedro Sánchez de que "no pagará la campaña con los 1.350 millones que le debe a los andaluces"

HUELVA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP andaluz, Loles López, ha advertido este lunes al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de que su formación "no va a permitir bajo ningún concepto que utilice el dinero que han sudado los andaluces para pagar su campaña", refiriéndose a los 1.350 millones de euros que le debe a Andalucía por los anticipos a cuenta por el IVA recaudado en la comunidad correspondientes al presente año.

En declaraciones a los periodistas en Huelva durante la recogida de firmas de la campaña '#DefiendeAndalucía', López ha recordado que el Gobierno "le debe a Andalucía 1.350 millones de euros que son de los andaluces, que hemos pagado y sudado y que el Gobierno de Pedro Sánchez se quiere quedar".

A su juicio, "hay que ser muy osado y muy descarado para vivir lo que se ha vivido en relación con este asunto", refiriéndose a "la traición" de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a Andalucía "agarrándose a un informe jurídico de la Abogacía del Estado para decir que nos puede dar ese dinero", lamentando que después descubrieran "que nos estaba mintiendo y que al destapar esa mentira y verse cogido, Pedro Sánchez utilice ahora, con sorna y riéndose de los andaluces y los españoles, el Congreso de los Diputados para decir que si queremos el dinero que es nuestro, lo que tenemos que hacer es hacerlo presidente".

"Como él es incapaz de llegar a la Presidencia por méritos propios y por el diálogo, porque es incapaz de dialogar, lo que hace es chantajear a las comunidades autónomas y a los andaluces. Te doy el dinero si me das el sillón que no he conseguido con el diálogo y hasta aquí hemos llegado", ha remarcado López.

Al respecto, ha dejado claro que es en ese momento cuando la Junta de Andalucía "decide institucionalmente reclamar ese dinero, enviando una carta al presidente y a la consejera para que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y poner en marcha esta campaña de recogida de firmas en la calle".

De igual manera, ha recordado que en el Parlamento su formación "decidió reclamar los 1.350 millones, hubo que votar a favor de los andaluces o a favor del PSOE", y la secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha lamentado López, "votó a favor del PSOE y dijo que no se le diera a los andaluces ese dinero, que es para la sanidad, la educación y las políticas sociales".

Además, ha subrayado que, en estos días, "ha habido un cambio, pasamos de coger la mentira a Montero, al chantaje de Sánchez y cuando ya se han visto cogidos por todos lados, porque era vergonzoso el descaro, hasta su propios compañeros del partido han salido a llamarle la atención, dicen ahora que encuentran un resquicio legal para pagar una parte".

"No y no", ha enfatizado. "Punto uno, lo hemos cogido mintiendo; punto dos, chantajeando; punto tres, aquí no valen partes nosotros queremos los 1.350 millones de euros que han sudado y pagado los andaluces; y punto cuatro, hace esas declaraciones cuando se convocan elecciones porque ha sido incapaz de formar Gobierno", ha señalado López.

Por todo ello, ha subrayado que desde su partido no van a "permitir bajo ningún concepto que se utilice el dinero que han sudado los andaluces para su campaña; el dinero de los andaluces es de los andaluces y el PSOE no va a pagar su campaña con el dinero que hemos sudado todos".

"Hasta aquí hemos llegado y de tocar la sanidad, la educación y las políticas sociales para que él pague y haga su campañita nada. Hasta aquí hemos llegado y vamos a plantarle cara donde haga falta", ha concluido López.