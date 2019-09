El PP de Huelva PP exige al Gobierno "los cien millones" de la financiación autonómica y critica "el bloqueo" de Sánchez

HUELVA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El senador del PP por la provincia de Huelva y alcalde de Palos de la Frontera (Huelva), Carmelo Romero, ha reclamado este miércoles los casi "cien millones" que el Gobierno debe pagar a la provincia en concepto de financiación autonómica y que deberían servir para "hacer mejor y más fácil la vida a los onubenses, así como hacer frente a las deficiencias en infraestructuras de la provincia". Además, ha criticado "el bloqueo" al que tiene sometido el presidente del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, al país.

En rueda de prensa, Romero ha se ha referido a la incertidumbre actual dado el escenario político donde "no hay gobierno y no se sabe si habrá o no elecciones". Según ha proseguido, la falta de un gobierno repercute en indicadores económicos como el desempleo, el número de matriculaciones o en el PIB, entre otros.

Tras remarcar que los datos del paro relativos al mes de agosto son "muy preocupantes", ha explicado que el alza de desempleados y el descenso de afiliados a la Seguridad Social "pone en riesgo" las pensiones. En concreto, respecto a la provincia de Huelva, ha explicado que el sector agrícola ha hecho que no haya aumentado el paro en Huelva ya que se han adelantado las faenas del campo.

El senador del Partido Popular por Huelva espera que los socialistas "comprendan" al ver los últimos datos del paro el "impacto que tiene la agricultura onubense en el empleo".

Romero ha destacado el "impacto positivo del sector agrícola" en el descenso del paro en Huelva, de ahí que lamente "la traición del PSOE a los agricultores onubenses bloqueando la puesta en marcha de la Ley del Trasvase" que garantizaría el agua en la Comarca del Condado.

A su juicio, "defender la agricultura es apostar por el empleo y el crecimiento económico" en la provincia onubense, por ello ha subrayado que "el PP va a estar siempre al lado de los agricultores", como ya demostró apoyando la Ley del Trasvase en el Congreso de los Diputados que "aún el Gobierno socialista de Sánchez no ha ejecutado". El popular ha dicho "que con un Gobierno del PSOE los agricultores no tienen garantizada el agua".

En concreto, ha defendido que se podría posibilitar que por la infraestructuras actuales de los cuatro hectómetros cúbicos se condujeran dos hectómetros cúbicos más para que se pudieran regar las 80 hectáreas que se han quedado sin agua tras el cierre de los pozos y también esas 318 hectáreas que han quedado fuera del Plan de la Corona Norte de Doñana.

Por su parte, ha asegurado que "el PP es el partido del campo, pero también de la defensa de las infraestructuras para la provincia" de ahí que ha subrayado que "batallará en el Senado para que los proyectos olvidados desde la llegada del Gobierno socialista de Sánchez se pongan en marcha de una vez por todas".

Al respecto, Romero ha insistido que "en estos quince meses de olvido de la provincia para el PSOE, no solo se ha cerrado el grifo del agua, sino también de las infraestructuras ferroviarias" como el AVE, al tiempo que ha hecho hincapié en la importancia del proyecto del túnel de San Silvestre.

Por último, el senador del PP ha destacado que "en Andalucía el Gobierno del cambio sigue en marcha frente a un gobierno socialista en funciones que no funciona". "El PSOE de Sánchez se ha olvidado de la provincia de Huelva y ha bloqueado los principales proyectos con la complicidad de los socialistas onubenses que callan por no molestar a su jefe en Madrid", ha concluido.