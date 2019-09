11 de septiembre de 2019

Presentada en Huelva la Fundación Olontia, destinada a conservar el patrimonio artístico atesorado por Pablo Sycet

HUELVA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sala de la Provincia de la Diputación de Huelva ha acogido, en el marco de la exposición 'ConDados de Niebla: la aventura de imprimir la belleza', la presentación oficial de la Fundación Olontia de Arte Contemporáneo, que está presente en este proyecto expositivo como proveedora de buena parte de las obras que figuran en la misma como complemento a los distintos números de la publicación y otros documentos que se exhiben en vitrinas.

El diputado coordinador de Estructura, José Manuel Alfaro, junto con la alcaldesa de Gibraleón y diputada provincial, Lourdes Martín, y el presidente de la Fundación Olontia, Pablo Sycet, han participado en esta presentación.

Constituida en Gibraleón en noviembre del pasado año, la Fundación Olontia de Arte Contemporáneo está destinada a acoger y conservar el patrimonio artístico atesorado por Pablo Sycet a lo largo de más de cuatro décadas.

En concreto, reúne, además de una amplia selección de obras de producción propia, una verdadera colección de colecciones que están directamente relacionadas con su trabajo como artífice de exposiciones que se han presentado en el Museo ABC, de Madrid, la Fundación Vital, de Vitoria, El Círculo de Bellas Artes, de Madrid, el Palacio de los Condes de Gabia, de Granada, el Instituto de América, de Santa Fe, el Centro Cultural La Térmica, de Málaga, el Espacio Tabacalera del Ministerio de Cultura, en Madrid, y la Huerta de San Vicente, que fue la casa de campo de la familia García Lorca en Granada.

En su afán integrador del arte contemporáneo y ciudadanía, así como en su labor de difusión de la cultura olontense más allá de sus fronteras naturales, la Fundación Olontia está muy presente en esta exposición conmemorativa de ConDados de Niebla.

De este modo, está presente con obras originales de José Caballero, Guillermo Pérez Villalta, José Guerrero, Alberto García-Alix, Julio Juste, Luis Baylón, Gerardo Rueda, Manuel Ocampo, Luis Gordillo, Pablo Pérez-Mínguez, Diego Lara, Antonio Belmonte, Ramón Gato, Faustino Rodríguez, Valentín Albardíaz, Carlos Berlanga, Jaime Gorospe, Javier Campano, Ángeles Agrela, Luis Costillo, y Lita Mora, entre otros.

Así, estarán aportando contenido y recogiendo así ese espíritu vanguardista, contemporáneo e innovador que siempre guió la aventura de imprimir la belleza en ConDados de Niebla.

Pablo Sycet es uno de los grandes artistas y de los pintores andaluces imprescindibles de la generación de los ochenta. Nació en Gibraleón en 1953, pero se formó académicamente fuera de Huelva, llegando a obtener en 1985 una beca para Nueva York del Comité Conjunto Hispano Norteamericano para la cooperación cultural.

Con una producción muy prolífica, posee en su currículum numerosas exposiciones tanto individuales como colectivas. Muchas de sus obras forman parte de museos y colecciones prestigiosas como el Museo Vázquez Díaz de Nerva, Museo Zabaleta, The Hispanic Society of América (Nueva York) o The Paul Keppler Library ( Nueva York).

Pablo Sycet destaca asimismo en el campo del diseño gráfico. Son obra suya portadas de discos muy conocidos como 100 éxitos del pop español, Angelis (El Bosco), A veces hay un cielo (Luz), Diez (Alaska y Dinarama), Directamente (Avíate!) o Azul (Tahúres Zurdos).

Han recordado que la exposición 'ConDados de Niebla: la aventura de imprimir la belleza' podrá visitarse en la Sala de la Provincia hasta el 28 septiembre en horario de lunes a viernes de 10,00 a 14,00 y de 17,00 a 21,00 horas y sábados de 10,00 a 14,00 horas.