22 de julio de 2019

PSOE dice que "el rechazo de enmiendas" a los presupuestos evidencia "la inexistencia" de proyectos vitales para Huelva

HUELVA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza por el PSOE de Huelva María Márquez ha tachado de "decepción el debate final de los presupuestos, su aprobación y el rechazo de las enmiendas socialistas porque evidencia la inexistencia de proyectos vitales para la provincia de Huelva".

Al respecto, ha trasladado su "preocupación" por las repercusiones que va a tener para la provincia y para la comunidad porque "hay bolsillo generoso para la concertada y la privatización y tijeras afiladas para todo lo que tiene que ver con lo público", ha informado el PSOE en una nota.

En este sentido, Márquez ha incidido en "el recorte del 15 por ciento en empleo", a lo que ha añadido que "el gobierno de la derecha ya ha hecho el anuncio de privatizar muchos de los servicios públicos que para nosotros son esenciales, como el de la ITV, a pesar de ser rentable".

En el ámbito de la educación, ha lamentado Márquez, "ya hay un guiño a la concertada y a la empresa privada y asumimos un recorte insoportable sobre todo en las infraestructuras educativas, mientras que en materia de sanidad hay más de lo mismo, un recorte considerable, echamos en falta presupuesto sanitario".

Del mismo modo, María Márquez ha hecho hincapié en la igualdad, ya que "precisamente hoy, VOX ya ha dicho que hay que derogar la Ley contra la Violencia de Género y en estas cuentas no existe cuantía propia para combatir esta lacra, el presupuesto que dispone es el que viene del Pacto de Estado del Gobierno de España". Frente a ello, "tenemos una gran preocupación --ha subrayado la parlamentaria socialista-- ya que Ciudadanos siempre dijo que en violencia de género y en políticas de igualdad ni un paso atrás, pero ahora ocurre lo contrario".

Por ello, Márquez ha lamentado que "en solo cinco meses ya nos hemos dado cuenta de que no solo no se va a dar un paso adelante sino que vamos a dar bastantes pasos atrás con este gobierno". Del mismo modo, ha precisado que los socialistas "asumen con gran decepción que no se haya aprobado ninguna enmienda para combatir el cambio climático. Estamos en un momento importante y este gobierno de la derecha y la ultraderecha es el único que no cree en las políticas verdes".

PROYECTOS RECHAZADOS POR PP, CS Y VOX

Por otro lado, María Márquez ha citado importantes proyectos a los que PP, Cs y VOX han votado en contra en estos presupuestos rechazando las enmiendas socialistas, como son las mejoras de las infraestructuras judiciales en Ayamonte.

En infraestructuras educativas, también han dicho que no al Colegio Virgen del Carmen del El Rompido o al colegio Pedro de Lope en la Redondela; así como a las enmiendas planteadas para el IES la Rábida y para la mejora de las infraestructuras educativas en el instituto Alto Conquero, a lo que se une su rechazo a las necesidades de ampliación y reforma en la Escuela de Arte León Ortega de Huelva.

La parlamentaria onubense también ha criticado el rechazo al anillo hídrico en la Sierra de Aracena, "una infraestructura muy importante para el abastecimiento de agua, no solo en las aldeas y pedanías de Aracena, sino para que llegue a otros pueblos de la Sierra de Huelva agua potable".

Al respecto, ha subrayado que esta infraestructura que "anunció el PSOE cuando estaba en el Gobierno, que ha sido ya publicada en BOJA, no cuenta con ningún tipo de presupuesto en estas cuentas", a lo que ha añadido que "tampoco han aceptado las enmiendas para las depuradoras de Rosal de la Frontera, El Cerro de Andévalo, Calañas, Sanlúcar del Guadiana, el Granado y Galaroza".

Por otro lado, en materia sanitaria, ha lamentado, no destinan nada para los Chares de Bollullos y Aracena y, además, han votado no a las actuaciones del nuevo centro de salud Marismas del Odiel en la ciudad de Huelva.

Asimismo, María Márquez ha lamentado que hayan rechazado aumentar la partida para la carretera A-483 de Matalascañas, "cuando precisamente el que ahora es el presidente de la Junta anunció a raíz de un grave accidente el año pasado una partida completa para arreglar esta carretera, que nos parece insuficiente. También han dicho que no a la ejecución del carril bici en Huelva capital".

Del mismo modo, la parlamentaria onubense ha reprochado "la negativa de la derecha y la ultraderecha a las actuaciones en Memoria Histórica, especialmente en Cortegana, Higuera de la Sierra y Nerva", así como su rechazo a una partida para el Museo Provincial.

Con respecto al proyecto CEUS y para el edifico de Hacienda, "tanto que cacareó el PP la necesidad de hacer unos presupuestos provincializados donde hubiera partidas concretas, nominativas, para este tipo de proyectos, nos encontramos que nada; habrá bolsas genéricas, pero son proyectos sin nombre".

VISITA DEL PP AL INSTITUTO DE LEPE

Por otra parte, la parlamentaria onubense ha pedido al presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, con motivo de su visita a las obras de mejora en el instituto IES Sur de Lepe, "que sea honesto políticamente, diga la verdad y reconozca que estas instalaciones forman parte de una obra ya concertada anteriormente".

Sobre este asunto, ha precisado que "son fondos europeos que tenían un plazo de programación y de ejecución y que, precisamente, en 2018 realizó el proyecto el anterior gobierno socialista y estaba previsto que estas obras empezaran el verano de 2019".

Por tanto, ha mostrado su satisfacción por su visita al centro porque ha sido una gestión del PSOE pero sí le ha pedido que sea "honesto políticamente y que le reconozca al anterior Gobierno socialista el trabajo que hizo en este sentido", ha concluido.