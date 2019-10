PSOE de Huelva dice que "no habrá ningún movimiento político" sobre Caraballo porque "no ha habido movimiento judicial"

HUELVA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Diputación de Huelva, Pepe Fernández, ha asegurado este miércoles que "no habrá ningún movimiento político" respecto al secretario general del PSOE y presidente del ente provincial, Ignacio Caraballo, tras el auto del Juzgado de Instrucción número 1 en el que acuerda continuar el procedimiento judicial abierto por el supuesto soborno a dos concejales de 'Sí se Puede' en el Ayuntamiento de Aljaraque para supuestamente frustrar la moción de censura impulsada por el PP en la citada localidad en enero de 2017, cuando gobernaba el PSOE, y por lo que Caraballo está siendo investigado, porque "no ha habido ningún movimiento judicial".

En declaraciones a los periodistas antes de comenzar el pleno de la Diputación, y preguntado por este asunto, Fernández se ha remitido al comunicado emitido este martes por el partido en el que insisten en que este auto "no es firme" y "no significa la apertura de ningún tipo de juicio o procedimiento de enjuiciamiento contra nadie". Asimismo, sostienen que, a medida que avanza la instrucción, "se confirmará nuestro convencimiento de que se actuó conforme a la legalidad en todo momento".

Fernández ha insistido en que "el paso que se ha dado es un paso más dentro de un procedimiento de investigación y no hay ninguna novedad al respecto". Por tanto, ha dejado claro que "no hay movimiento judicial y no hay movimiento político".

Preguntado por si el PSOE va a aplicar su código ético, tal y como han pedido desde Cs, Fernández ha remarcado en que "el código ético del PSOE lo aplica el PSOE y no los demás partidos. Pueden pedir lo que crean oportuno pero el código ético de un partido, lo aplica el propio partido".

En el citado comunicado, el PSOE ha subrayado que este auto "es un trámite más de la fase de instrucción que, una vez analizado se estudiará, como siempre se ha hecho, su recurso ante otras instancias, y que no significa la apertura de ningún tipo de juicio o procedimiento de enjuiciamiento contra nadie".

El PSOE ha reiterado que su postura ante asuntos judiciales abiertos, ya sean propios o ajenos, es "no emitir ningún tipo de opinión, en aras de respetar escrupulosamente la investigación judicial, aún cuando en este caso ya se procede por la resolución dictada a retirar otro de los delitos investigados, y que demuestra que a medida que va avanzando la instrucción se confirmará nuestro convencimiento de que se actuó conforme a la legalidad en todo momento", han incidido en el citado comunicado.

"Queremos ratificarnos en nuestra plena confianza en la justicia y creemos que la mejor manera de colaborar es dejar que su trabajo se desarrolle con tranquilidad y sosiego", han remarcado desde el PSOE onubense en el escrito, al tiempo que los socialistas han mostrado su convencimiento de que, cuando finalice esta fase de instrucción, "se concluirá con que no ha existido ninguna conducta ilegal".

Este auto ha sido emitido a raíz de la comparecencia de las partes a mediados de septiembre, en el que las defensas de los investigados --el secretario general del PSOE onubense, Ignacio Caraballo, los dos ediles citados, un sindicalista de CCOO José Luis Rodríguez, una responsable de Adecco y un directivo de recursos humanos de Aguas de Huelva-- pidieron el sobreseimiento de la causa.

Este caso comenzó a investigarse a raíz de una denuncia interpuesta por un vecino de Aljaraque, colaborador de la agrupación 'Sí se puede', en la que exponía que la citada moción de censura fue retirada supuestamente "tras ofrecer un intermediario del PSOE y miembro de CCOO un empleo en la empresa Aguas de Huelva a la mujer de uno de los dos ediles electos" de esa formación, aportando unas grabaciones.