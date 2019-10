30 de septiembre de 2019

El PSOE de Huelva repetirá la lista al Congreso y Senado y aspira a mejorar "los excelentes" resultados de abril

HUELVA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Política Municipal de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, Ezequiel Ruiz, ha asegurado este lunes que el PSOE repetirá, de cara al 10 de noviembre, la lista electoral con la que concurrió a las elecciones generales del pasado mes de abril y aspira a mantener o incluso mejorar "los excelentes resultados" obtenidos en los anteriores comicios.

En rueda de prensa, Ruiz ha remarcado que María Luisa Faneca y José Luis Ramos repetirán como cabezas de lista al Congreso de los Diputados y Amaro Huelva, Pepa González Bayo y Jesús González lo harán en la lista al Senado.

El PSOE repetirá la lista electoral al completo porque, aunque sea "complicado", quiere mantener e incluso mejorar los resultados con los que logró estos cinco representantes entre ambas Cámaras.

En este punto, ha destacado el trabajo realizado por los representantes socialistas en ambas cámaras y ha recordado que en los comicios electorales de abril el PSOE logró 99.000 votos, doblando a la segunda fuerza en Huelva.

Tras lamentar que, pese a "todos los esfuerzos" realizados por la formación socialista, no se haya podido lograr un gobierno para una legislatura, Ezequiel Ruiz ha hecho un llamamiento a que la ciudadanía hable con "más claridad" el próximo 10 de noviembre para que se pueda formar un gobierno progresista que trabaje "para mejorar la vida de los ciudadanos".

Asimismo, el dirigente socialista ha enumerado alguna de las medidas puestas en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez como las encaminadas a facilitar el alquiler a los jóvenes o la subida del salario mínimo. A nivel provincial, ha señalado la puesta en servicio de la variante Beas-Trigueros, o la adjudicación por cinco millones de las obras en la N-433 entre Rosal de la Frontera y Cortegana, entre otras.

Para Ruiz, "con el PSOE el país avanza y sin dejar a nadie atrás", por lo que ha hecho hincapié en que, de cara a esta campaña electoral, tienen que luchar contra la posible abstención y será "fundamental" la implicación de todas las agrupaciones locales socialistas al objeto de "dar la batalla y conseguir unos resultados igual de buenos o mejores" a los del pasado mes de abril.

Por último, a preguntas de los periodistas en otra rueda de prensa, el secretario de Organización del PSOE de Huelva y portavoz del equipo de gobierno en la Diputación de Huelva, José Fernández, se ha referido a este tema y ha remarcado que el PSOE repetirá la lista dado "los magníficos" resultados obtenidos. Cuestionado por la posibilidad de que en el PP no se dé esta opción y Juan José Cortés no encabece la lista de los populares de Huelva al Congreso, Fernández no ha querido opinar sobre un proceso interno de otra formación política.

REPRESENTACIÓN EN LA FEMP Y EN LA FAMP

De otro lado, Ezequiel Ruiz ha expresado su satisfacción por la representación del PSOE de Huelva en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), donde el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ha sido nombrado miembro de la junta de gobierno.

Asimismo, ha mostrado su alegría porque el secretario general del PSOE de Huelva y presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, ha sido nombrado vicepresidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). Por su parte, la alcaldesa de Cortegana, Virginia Muñiz, ha sido nombrada vocal en la comisión ejecutiva de la FAMP y el alcalde de El Campillo, Juan Carlos Pineda, vocal en el consejo municipalista.