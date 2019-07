26 de julio de 2019

PSOE-A vería "muy grave" no lograr un gobierno de izquierda que sea "contrapeso a las políticas regresivas" de la Junta

HUELVA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de la Secretaría General del PSOE de Andalucía y parlamentario, José Fiscal, ha asegurado este viernes que sería "muy grave" que España no tuviera "un gobierno de izquierda" para hacer "contrapeso a las políticas absolutamente regresivas que están poniendo en marcha la derecha y la extrema derecha en nuestra tierra".

En rueda de prensa, Fiscal se ha referido al rechazo del Congreso a la investidura de Pedro Sánchez y ha lamentado que "por segunda vez en tres años Podemos haya impedido un gobierno de izquierdas y progresista en España", lo que, a su juicio, es "un grave error" porque los ciudadanos "estaban esperando un acuerdo y no ha sido posible por las exigencias inasumibles de Unidas Podemos que el PSOE y Pedro Sánchez no han tenido más remedio que no aceptar".

"Los ciudadanos, con razón, no entienden lo que pasó ayer, el PSOE ha movido todo lo que estaba en su mano y los ciudadanos hablaron muy claro en día de las elecciones dándole una mayoría clara, no suficiente pero sí clara", ha señalado Fiscal.

Por tanto, ha considerado que ha sido "una cuestión de sillones" porque "se propuso un gobierno de coalición, algo que no se ha dado en el ámbito estatal, y no hubo ninguna discrepancia de peso en cuanto a los programas, se compartía la idea de gestión del país por parte de los dos partidos y la cuestión ha sido de sillones", ha insistido Fiscal, ya que "si están de acuerdo en la política pero no apoyan la investidura, es evidente que lo que se estaba intentando es ocupar el mayor número de sillones".

Por último, ha recordado que la propuesta del PSOE ha sido "generosa y con gestos inequívocos para que los dos partidos tuvieran un peso importante en el Gobierno y con competencias esenciales para dos partidos que se dicen de izquierda, lo que no podía ser es que el resultado final fueran dos gobiernos en uno y por eso no ha sido posible el acuerdo".

En este sentido, Fiscal ha reconocido que tras el día de ayer "se han volado muchos puentes de entendimiento", aunque ha destacado que Pedro Sánchez "ha dicho que está dispuesto a hablar con todos para intentar, antes de que pasen estos dos meses que establece la ley para convocar elecciones, formar gobierno", algo "sensato", ha añadido, porque es "lo que pide la calle, que no quiere nuevas elecciones".

Por todo ello, ha mostrado el apoyo del PSOE-A a la decisión tomada por Sánchez para seguir explorando caminos y "ver si es posible formar un gobierno y no tener que pasar otra vez por unas elecciones generales".