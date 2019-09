23 de septiembre de 2019

La rectora de la Onubense pide un modelo de financiación que gire sobre "los resultados y la convergencia"

HUELVA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidad de Huelva (UHU), María Antonia Peña, ha subrayado este lunes la necesidad de que la Junta articule un nuevo modelo de financiación para las universidades públicas andaluzas, en el que se tengan en cuenta "los resultados" y "el principio de convergencia".

En declaraciones a Europa Press, la rectora ha recordado que el actual sistema de financiación es "insuficiente" y ha sostenido que es fundamental que se aborde desde el diálogo un nuevo modelo que permita a las universidades "saber con tiempo el presupuesto de ese ejercicio y de años venideros".

En este sentido, Peña ha subrayado que el nuevo modelo debe incluir criterios para que se valore el esfuerzo y "eficiencia" de la universidad. A su juicio, hay que tener en cuenta los resultados de cada institución académica y la gestión que ha hecho para alcanzar los objetivos, de manera que esté muy presente la eficacia y el uso que se da a los fondos para la universidad.

Asimismo, la rectora ha explicado que "el punto de partida de cada universidad no es el mismo", incidiendo en que la Onubense tiene "un déficit" de financiación desde hace muchos años. Por ello, se ha referido al principio de convergencia porque "si todos no partimos desde el mismo punto de partida, a todos no se nos puede pedir lo mismo".

En este sentido, la rectora ha hecho hincapié en la necesidad de que de cara al año 2020 se hubiera consensuado un modelo de financiación para las universidades andaluzas, que les permita "una planificación del gasto con certidumbre".

Para Peña, la financiación es "insuficiente si queremos que las universidades andaluzas experimenten el salto importante" que requieren en la sociedad actual y que pasan por aspectos de tal relevancia como la digitalización, la internacionalización o las políticas de empleo, entre otras cuestiones.

En definitiva, factores como una gestión eficiente y el criterio de convergencia deben, a su entender, tenerse en cuenta para conseguir "el impulso extra" que requieren las universidades.