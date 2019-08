1 de agosto de 2019

Adelfa Calvo hablará "desde el corazón" en su pregón en el que mostrará "emociones y experiencias" de la Feria de Málaga

MÁLAGA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

"Una mezcla de lo que es la Feria y lo que es Málaga" para Adelfa Calvo, y, sobre todo, "hablarlo desde el corazón" serán las bases del pregón que pronunciará la actriz malagueña para dar comienzo a la Feria de Málaga 2019.

Pese a que no ha querido dar muchos detalles, ha dicho que en su pregón hablará de sus "emociones y experiencias" de la Feria, esperando que el mismo esté a la altura. Además, ha adelantado que "a lo mejor canto, pero un poquito, muy poco, un estribillo de una canción que escribí hace mucho tiempo porque me viene al pelo para decir lo que quiero decir, que son mis vueltas a Málaga. Echo mucho de menos Málaga", ha admitido, reconociendo que cuando recibió la propuesta "me puse a llorar y todo de la emoción".

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a la concejala de Fiestas, Teresa Porras; concejales de la Corporación y representantes de las entidades patrocinadoras de la Feria 2019, San Miguel y El Corte Inglés; han recibido este jueves en el Ayuntamiento a la pregonera de la Feria, Adelfa Calvo.

Será junto al mar, y en la playa de La Malagueta, cuando la actriz ganadora de un premio Goya en 2018 dé comienzo a la Feria más relevante del agosto español, pero aún, hasta ese día 14 por la noche tiene tiempo de ahondar en su pregón del que, por ahora, solo tiene un esbozo.

"Soy muy caótica y me están ayudando a organizar todos mis pensamientos" pero "voy a contar muchas cosas de mi infancia; sobre todo, los primeros recuerdo de vestirte de gitana; la adolescencia y de ahora de cómo yo siento Málaga".

Ha explicado que los actores "trabajamos llevando el personaje hacia dentro, pero esta vez será al revés. Tengo que sacar el texto hacia fuera para luego poder controlar mis sentimientos y poder manejarlo", ha detallado, insistiendo en que "voy a hablar de mis vivencias en la Feria, que han sido muchas".

"He sido muy ferianta", ha asegurado, aunque "por motivos de trabajo ahora hace mucho que no voy pero he pasado noches y mañanas en el centro y en el Real".

Así, ha afirmado que le gustaba ir al centro, porque le encantan los verdiales para luego tomar algo, admitiendo que "al Real iba menos porque soy una persona bastante diurna, sobre todo ahora, pero cuando joven sí que iba al Real e iba a ver las actuaciones, los carricoches, que tengo sobrinos a los que llevaba; e iba también a la peña del barrio donde vivía, que era nuestro cuartel general".

"ECHO DE MENOS MÁLAGA. ES LA LUZ Y LA ALEGRÍA"

"Echo mucho de menos Málaga; cuando trabajas fuera te das cuenta de lo que significa tu ciudad y lo importante que es esta ciudad", admitiendo que "te entra mucha nostalgia". "Esta luz no la ves en ningún sitio", ha asegurado, recordando sus vivencias en Madrid, "que me ha dado muchas cosas", su primer verano allí, y sus añoranzas de Málaga: "Son tonterías, pero aquí vamos de una manera diferente, allí no corre el aire, se te seca la piel... Cuando te vas de tu ciudad te das cuentas".

"Málaga es mi casa, está mi familia", ha abundado la actriz malagueña, que ha dejado claro que "nunca me he ido de Málaga". Es más, ha dicho que cuando ha trabajado en Madrid durante seis años haciendo una serie diaria y le preguntaban dónde vivía "siempre le decía que en Málaga". "Vivo en Málaga porque todos los viernes volvía y los domingos me iba", ha recordado, valorando que, afortunadamente, con el AVE "hay muy buena comunicación".

Para Calvo, "Málaga está en el centro de todo, ya no es solo Madrid". "Mi casa está aquí y desde aquí voy y luego vengo y así es esto", ha asegurado.

Ha reivindicado a Málaga y su feria como "la luz y la alegría", añadiendo que los andaluces "la alegría la llevamos en el ADN y no podemos hacerlo de otra manera, podemos ponernos serios, somos serios, tenemos disciplina al trabajar, pero trabajamos con alegría ¡Qué le vamos a hacer! Somos así. Málaga es la luz y la alegría".

Por último, Adelfa Calvo también ha dado las gracias al director del Festival de Cine de Málaga, Juan Antonio Vigar, porque "sé que has sido una de las personas que ha maquinado todo esto".

DE LA TORRE: "PRESTIGIAS NUESTRA FERIA"

De la Torre, por su parte, ha tenido palabras de agradecimiento para la actriz: "Es un honor para nosotros que Adelfa Calvo sea la pregonera, prestigias nuestra Feria y estoy seguro de que el pregón estará a la altura y será magnífico", ha afirmado el alcalde de Málaga, que ha agradecido a Calvo su "disponibilidad".

El regidor malagueño ha subrayado "la alegría y el entusiasmo" con la que respondió a la llamada que personalmente le hizo a Adelfa Calvo para hacerle el ofrecimiento, recordando que, en primer momento, esta disponibilidad estaba condicionada a que pudiera tener un hueco en el trabajo pero "se pudo resolver en pocos días".

"Me alegro, además, que es una persona que tiene en Málaga un aprecio muy grande, por ella, por su madre --Adelfa Soto--, que tiene una proyección grande en el mundo del cante y del flamenco; y su abuela --La Niña de la Puebla--; hay unas razones familiares pero son por los méritos propios de carrera de trabajo intenso y de formación clarísima".

Ha recordado, en este punto De la Torre, que Adelfa Calvo se formó en la Escuela Superior de Arte Dramático en Málaga, "uno de los activos positivos que tiene la ciudad", además del Conservatorio Superior de Danza y del de Música, entre otros. "De la Escuela Superior de Arte Dramático en Málaga han salido actores y actrices fenomenales y Adelfa es un ejemplo de ello y nos llena de orgullo que así sea", ha concluido.

ADELFA CALVO

Adelfa Calvo nació en Melilla en 1962, toda su vida ha transcurrido en un ambiente artístico de flamenco y de copla. Es nieta de La Niña de la Puebla e hija de Adelfa Soto. Todo parecía encaminado a que su futuro sería ser cantante, pero cuando tenía 14 años inició unas clases de teatro en el colegio y es ahí donde empieza su vocación de actriz: "Recité 'Me sobra el corazón' de Miguel Hernández y, justo en ese instante, tuve claro lo que quería ser", dijo.

Debido al trabajo de su madre, estudió en varios colegios entre Málaga y Madrid. En 1980, la familia se trasladó definitivamente a Málaga y es ahí donde inició sus estudios en la Escuela Superior de Arte Dramático.

En 1985 fundó su propia compañía: 'Brea Teatro', junto a la actriz y directora Mercedes León, con la que trabajará hasta el 2002, intercalando el trabajo como locutora publicitaria e impartiendo clases de teatro en institutos de Enseñanza Secundaria.

Ha trabajo como actriz en diferentes compañías de teatro: 'El Espejo Negro', 'Teatro del Gato' y como cantante en el grupo de música Casamía. Desde 2007 hasta 2010, trabaja como 'coach' de actores en la series 'Arrayan', 'Cómplices' y 'Rocío casi madre' y en 2011 comenzó su andadura como actriz en series como 'Cuéntame cómo pasó', 'Hospital Central', 'El Secreto de Puente Viejo', 'El Ministerio del Tiempo' o 'La casa de papel'.

En cine ha trabajado con Alejandro Gonzalez Iñárritu, Montxo Armendáriz, Alberto Rodríguez, Imanol Uribe o Benito Zambrano. Con Manuel Martín Cuenca y su película 'El Autor' ha conseguido los premios Asecan, Feroz y el Goya en 2018 como mejor actriz de reparto.