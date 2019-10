Alberto Garzón asegura que el deber de Pedro Sánchez es "coger el teléfono" a Torra y "abrir un cauce de diálogo"

MÁLAGA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha asegurado este martes que el deber del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "que nos representa a todos los españoles", es "coger el teléfono" al jefe del Ejecutivo catalán, Quim Torra, "para decirle lo que sea, pero para abrir un cauce de diálogo".

Al respecto, Garzón ha lamentado que Sánchez "está de campaña electoral", criticando que "este tipo de actitudes no son positivas". "El problema en Cataluña no se va a resolver por la vía judicial ni policial, se va a resolver específicamente por la vía política", ha dicho, por lo que exige que, aunque "hayamos pedido la dimisión de Torra, porque creemos que ha sido absolutamente incompetente en la gestión de lo que ha sucedido en Cataluña en los últimos días; sigue siendo presidente, para nuestro disgusto porque no es de nuestra opinión que sea un buen presidente".

Garzón, en rueda de prensa en Málaga, tras ser cuestionado por los periodistas, ha insistido en que "lo que hay que hacer es abrir relaciones, dialogar y después negociar", advirtiendo de que "esto es un proceso que puede llevar tiempo".

Por ello, según el líder de IU, en primer lugar "lo que hace falta es dirigentes políticos, que en vez de estar mirando las encuestas y a las siguientes elecciones, se pongan a mirar a las siguientes generaciones y estén pensando en cómo se crean las condiciones para que se obtenga una respuesta".

De igual modo, ha señalado que hay casos de lo que no hay que hacer: "El caso de Albert Rivera --líder de Ciudadanos--, que es un incendiario, se basa básicamente en una hiperexcitación para conseguir el voto ultra de cara al 10N", lamentando que "haciendo eso está dificultando que se pueda encontrar una salida en el medio plazo".

"Evidentemente si uno lo que hace es excitar a los más exaltados, en este caso, lo que encontramos es menos espacio y menos hueco para el dialogo", ha dicho, insistiendo, por tanto, en que "necesitamos diálogo y abrir cauces políticos".

Por último, ha insistido en defender un proyecto de España "donde Cataluña esté dentro; para nosotros se llama república federal, pero eso es la meta, es el objetivo para nosotros, antes hay que abrir relaciones y diálogo y esto es algo que muchos dirigentes no han aprendido ni en el independentismo ni en las derechas españolas", ha concluido.