2 de agosto de 2019

El alcalde de Antequera emite un bando donde pide colaboración a dueños de perros para limpiar la orina de los animales

ANTEQUERA (MÁLAGA), 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde del municipio malagueño de Antequera, Manuel Barón, ha emitido un bando en el que pide a los dueños de perros que se hagan responsables no solo de las recogidas de excrementos en la vía pública, como señala la ordenanza, sino que también presten su colaboración para limpiar las micciones de orina, particularmente de estas mascotas. Para ello, propone que los propietarios lleven una botella de agua mezclada con vinagre común o algo de lejía.

En el bando, tras incidir en el "gran esfuerzo material y humano" que hace el Consistorio a través de la empresa municipal Aguas del Torcal y a través de una campaña "intensiva de limpieza y baldeo", precisa que esta labor quedaría "perfectamente complementada" con "esa pequeña colaboración" de los dueños de mascotas, para que "cuando las sacan a la vía pública, estén concienciados a la hora de mantener limpia la ciudad mediante la recogida de excrementos y, también, la limpieza de las micciones".

En concreto, en el bando, firmado este viernes, se propone que los dueños lleven una botella de agua mezclada con vinagre común o algo de lejía "para contribuir a la disolución de la materia orgánica presente en la orina, a la desinfección de la zona y a la disminución de los olores provocados por las deposiciones de orina en situaciones, como las actuales, en las que se dan altas temperaturas".

En el bando, además, recuerda que la presencia de mascotas en los hogares se ha convertido en una práctica cada vez más común y extendida en el municipio y, por ende, en la sociedad, destacando, de igual modo, los "indudables beneficios" que puede llegar a suponer tener una mascota, "llegando a convertirse en un ser inseparable de las propias familias".

El alcalde también destaca que las mascotas "son cada día más valoradas" ya que, además de brindar "diversión y compañía" su presencia tiene "un impacto positivo en la salud física y mental" de las personas, lo que redunda en la calidad de vida.

Ha incidido también en que el número de mascotas se ha multiplicado exponencialmente en los últimos años en Antequera, pudiéndose llegar a contabilizar miles de ellas, asegurando, no obstante, que "tener una mascota implica también tener una responsabilidad".

En este sentido, el bando agrega que, en el caso de los perros, "ellos tienen necesidades de evacuar, pero el dueño del animal tiene la responsabilidad de ver dónde se lo deja hacer y, dependiendo del lugar, de tomar las medidas que sean necesarias". Así, aunque precisa que "la mayoría de las veces se cumple a la perfección", pero señala que "en otras no tanto".

Por ello, como alcalde ha apelado a "la colaboración ciudadana y a la responsabilidad" de todas las personas dueñas de perros para que se hagan responsables "no solo de la recogida de los excrementos de la vía pública tal y como están obligados por la correspondiente ordenanza municipal, sino que también presten su colaboración en beneficio de todos a la hora de evitar que las micciones de orina, particularmente de este tipo de mascotas, queden sin limpiar para evitar una suciedad y unos malos olores que aumentan significativamente en épocas del año en las que las altas temperaturas y la ausencia de lluvias contribuyen negativamente a ello".

"No me cabe duda de que todos los antequeranos somos lo suficientemente civilizados al respecto y estoy convencido de que lo somos", ha dicho, pero ha insistido en que "tenemos que ser en esta época del año mucho más cuidadosos para que las deposiciones que realizan las miles de mascotas que hay en el municipio no perjudiquen ni la buena imagen ni la limpieza de la propia ciudad ni tampoco a todos los vecinos que no las tienen y muestran sus lógicas quejas por esta situación que no es deseada por nadie".