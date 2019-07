19 de julio de 2019

Ana Belén llega este sábado al Festival de la Cueva de Nerja (Málaga)

MÁLAGA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los jardines exteriores de la Cueva de Nerja (Málaga) acogerán este sábado el concierto de Ana Belén, en el marco de las actuaciones programadas en la sexagésima edición del Festival Internacional de Música y Danza Cueva del municipio malagueño.

En la cita, que tendrá lugar a partir de las 22.00 horas, Ana Belén interpretará 'Vida' su primer álbum con canciones inéditas en once años, una colección de composiciones de un "optimismo desbordante" que interpreta con "el coraje y la sensibilidad que la caracterizan".

Asimismo, los conciertos programados en la 60 edición del Festival Internacional de Música y Danza Cueva de Nerja continuarán con un musical en homenaje a Michael Jackson 'Forever, the best show about the King of Pop' para el día 1 de agosto y el 2 de agosto el de Cepeda.

En el interior de la Cueva están previstos los espectáculos de la bailaora Rocío Molina --26 de julio-- y del compositor y director de orquesta José Serebrier, con 'Concerto Málaga' --27 de julio--.

El certamen, incluido en el Plan Nacional de los Festivales de España, finalizará el 3 de agosto con un concierto del mexicano Carlos Rivera.