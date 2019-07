16 de julio de 2019

Antonio Banderas: "Debemos pensar en la Málaga del lujo, es una industria que puede aportar mucho a esta ciudad"

MÁLAGA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El actor internacional malagueño Antonio Banderas ha acudido este martes a la presentación del proyecto inmobiliario Picasso Towers, del que es imagen y que, a su juicio, refleja la visión que él tiene del futuro de Málaga, una ciudad que, ha sostenido, "debe pensar en el lujo, una industria que puede aportar mucho".

Durante su intervención en la presentación del proyecto de Metrovacesa y Sierra Blanca Estates, ha recordado que en esta zona, cuando era pequeño, "no había nada, ningún desarrollo". "Siempre he soñado Málaga, de niño la vivía, la disfrutaba pero también la soñaba y me encanta ayudar a gente que puede convertir los sueños en realidad", ha sostenido.

Este proyecto supondrá la construcción de tres torres residenciales de 21 plantas en el litoral oeste de Málaga capital y en él, según Banderas, "hay muchas cosas" que comparte "por la forma de pensar de estas dos empresas en términos de desarrollo y modernidad y dentro de esa Málaga que soñamos todos".

"Cuando se habla de lujo hay que volver la vista a Málaga", ha dicho, lamentando que la gente lo critique y lo vea "como una agresión". En este sentido, ha detallado que ha regresado a su ciudad natal tras pasar una temporada "importante en el sur de Francia y allí el lujo es una industria".

Por tanto, ha agregado, "debemos de pensar en esos términos --en Málaga-- porque puede aportar mucho a esta ciudad y la forma de entender el turismo; gente que viene a residir".

Picasso Towers, ha asegurado Banderas, es "un proyecto precioso, que aporta a la ciudad, sostenible, que habla mucho de Málaga", haciendo hincapié en que, además, Metrovacesa y Sierra Blanca se hayan comprometido "con un sueño personal mío, con el teatro que vamos a inaugurar en octubre y entran como patrocinadores".

"Apuestan por esa otra parte importantísima de desarrollo que es el desarrollo cultural de nuestra ciudad y ahí está esa pirámide que me hace soñar en una Málaga todavía más grande", ha enfatizado durante su intervención, añadiendo que Picasso Towers es uno de los proyectos "más importantes del litoral de la península y debe ser una satisfacción; va a dar vida a toda esta zona donde hay un paseo marítimo que lleva mi nombre de forma incomprensible", ha ironizado.

TRES TORRES DE LUJO CON VISTAS AL MAR

Este proyecto inmobiliario consta de tres torres de super lujo diseñadas por Carlos Lamela en el que, según las empresas, "se ha valorado especialmente la integración del entorno con la cercanía al mar, una privilegiada situación urbanística y geográfica, en la costa oeste de Málaga (Torre del Río) así como la aplicación de criterios de eficiencia energética, sostenibilidad ambiental y accesibilidad".

Picasso Towers, han explicado los promotores, se diseñó con una arquitectura vertical "para aprovechar el espacio y dar sensación de libertad con unas espectaculares vistas al mar". "La forma del diseño se asemeja al movimiento de las olas del mar creando unos espacios llenos de luminosidad", han sostenido.

La promoción, aún sin haber iniciado su comercialización, ha captado ya la atención de empresarios tanto locales como de todas las partes del mundo, que desean tener su vivienda en Málaga.

El complejo urbanístico contará con 86.963 metros cuadrados y estará formado por tres torres residenciales de 21 plantas cada una. El proyecto albergará un total de 213 viviendas de entre 132 y 404 metros cuadrados, y dispondrán de amplias terrazas con vistas a la costa malagueña.

La primera torre llamada Living, contarán con tres piscinas, una climatizada y dos exteriores; spa; gimnasio; sala de cine privada; ludoteca, área de coworking y hasta guardería. Serán viviendas inteligentes y adaptadas a las últimas tecnologías. Las expectativas son finalizar este complejo urbanístico en 2023, aunque está previsto que las primeras viviendas comiencen a entregarse a finales de 2021.