19 de septiembre de 2019

Antonio Banderas ve "un acto de justicia" que los Premios Goya se celebren en la ciudad de Málaga

MÁLAGA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El actor Antonio Banderas ha dicho que le parece "un acto de justicia" el hecho de que la Academia de Cine haya decidido celebrar la gala de los Premios Goya en la ciudad de Málaga, el 25 de enero de 2020.

"Esta ciudad ha apostado por el Festival de Cine, primero español, y después en español, y se ha creado un mercado muy importante para todo el mercado hispanoamericano que canaliza toda la distribución hacia Europa a través de Málaga", ha destacado.

Por todo ello, Banderas, que ha presentado en Málaga 'A Chorus Line', musical que abrirá su teatro en la capital a mediados de noviembre, ha afirmado que esta celebración era "un gesto" de la Academia que "se esperaba": "Lo aplaudo y me siento encantado". "La ciudad de Málaga va a responder seguro, porque los malagueños somos así", ha subrayado.

Cuestionado, por otro lado, por su papel en esa gala, ya que podría destacarse su trabajo en la película de Pedro Almodóvar 'Dolor y Gloria', ha señalado que "un papel importante no lo sé, sinceramente, soy muy cauto a la hora de este tipo de cosas", porque, además, "me parecen siempre una falta de respeto". "Las cosas pasan cuando pasan, y si no pasan, no pasan y ya está", ha apostillado.