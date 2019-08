Antonio Banderas ve "un horror" que impidan al Open Arms atracar en un puerto del Mediterráneo

MARBELLA (MÁLAGA), 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El actor y director de cine Antonio Banderas ha señalado este domingo en Marbella (Málaga) que es "un horror" que el barco de la ONG española Proactiva Open Arms, que transporta migrantes rescatados en el Mar Mediterráneo, no reciba el permiso para atracar en un puerto seguro de la Unión Europea. Desde el punto de vista humanitario, "no hay derecho" a la situación en la que se encuentra la embarcación.

A preguntas de los periodistas, Banderas ha asegurado que la situación en la que se encuentra la embarcación "tiene que ver mucho con la respuesta política que se está viviendo en el mundo".

"El problema de los populismos, de derechas e izquierdas, es la imposibilidad que han tenido los partidos tradicionales para resolver los problemas. Ahí es cuando la gente se va a los extremos para ver si encuentran soluciones", ha apuntado, al tiempo que ha señalado que "en EEUU llega a presidente un señor que quiere construir un muro. Esa es la solución que plantea", en referencia a Donald Trump.

El actor español ha asegurado que "existen soluciones posibles para los temas, no de África, sino de norte y sur", pero que requieren "de un montón de fondos y de años, probablemente de décadas, para que la comunidad internacional planifique un Plan Marshall en África, por ejemplo".

"Habría que mejorar las comunicaciones, llegar a acuerdos con países, respetar sus culturas y tradiciones y, al mismo tiempo, inyectárles fondos para poder vivir", ha apuntado durante la rueda de prensa de presentación de la Gala Starlite.

El malagueño ha indicado que soluciones cuyo desarrollo requieren de "50, 60 años de camino largo no le interesan a ningún político porque viven de los cuatro u ocho años que tienen de renta de los votos".

"Por eso nadie mueve una mano. Además, no sería popular hacerlo en ese sentido porque habría que contar con fondos que tendrían que salir de los bolsillos de los ciudadanos de los países desarrollados. Cuando te dicen que eso saldría muy caro, más caro es lo que está pasando y no sólo a nivel económico, sino a nivel social", ha apuntado el actor, al tiempo que ha señalado que "todo se resume en algo tan simple como 'si no vamos para allá, se vienen para acá'".