Banderas, sobre su teatro en Málaga y la ausencia de ayudas públicas: "Yo quiero que me juzgue el público"

MÁLAGA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El actor y director malagueño, Antonio Banderas, ha manifestado este domingo que su proyecto teatral en Málaga no cuenta con ayudas públicas porque, en un momento dado, optó por un modelo distinto al que se sigue en Europa y más similar al de Estados Unidos, donde no existe dinero estatal o público para el mundo del espectáculo, incidiendo que quiere que quien le juzgue sea su público.

Así, en Marbella (Málaga), donde ha presentado el décimo aniversario de la gala benéfica de Starlite, el actor, que abre el próximo octubre el Teatro Soho Caixabank en la capital malagueña, ha señalado que optó por un modelo distinto porque se sintió "con cierto agravio" después de encabezar el proyecto cultural y teatral del Astoria-Victoria en su ciudad natal, que había ganado en un concurso de ideas y al que acabó renunciando por las críticas recibidas por parte de la oposición municipal.

"Me sentí con cierto agravio por el Astoria, gané un concurso y aquello se constituyó como una lucha política y yo dije 'no, no, no'. Yo quiero que a mí me juzgue el público, nada más; y no estar pendiente de que cambia un gobierno y yo diciendo, me van a quitar el teatro".

Por ello optó por este modelo "distinto al que se estila en este país" para trabajar en la creación de un "monstruo", en referencia a su nuevo teatro, y donde "tengo que responderle a mis patrocinadores".

"Podemos fracasar, absolutamente, pero mi vida ha sido siempre así, durante toda mi existencia he dado pasos y me he metido en terrenos donde nadie se había metido. Me fui a EEUU cuando nadie se iba y he hecho cosas muy insensatas; algunas me han salido y otras no", ha defendido el actor internacional malagueño.

Ha insistido en que no está construyendo el teatro para ganar dinero sino todo lo contrario: "Lo estoy arreglando yo sin retorno, después me he comprometido a poner 225.000 euros a través de una fundación y trabajar gratis como actor, director y gestor".

Pese a que, ha dicho, necesita una plantilla de profesionales, "que además son los mejores", y que cuenta como director del Teatro Soho con Lluís Pasqual, que es "uno de los mejores directores de teatro de España", si en algún momentos hay dividendos en el teatro "no se van a repartir, se van a reinvertir en el teatro para dar mejores espectáculos".

Todo ello, ha continuado Antonio Banderas, para dar también su apoyo a Málaga, "una ciudad que se ha lanzado a ser una ciudad cultural importante".

Banderas ha asegurado que cree en la subvención pública y ha dicho que hay gente que sí la necesita, citando a nuevos directores, nuevas compañías de teatro o los teatros y operas nacionales.

"Creo en esa inyección pública pero la vida me ha puesto en una posición que me puedo permitir utilizar otras formulas", ha puntualizado, añadiendo que la escogida para su proyecto en Málaga "viene sugerida por 26 años en Estados Unidos, donde no existe dinero estatal para el mundo del espectáculo".

"Broadway es privado y Hollywood es privado. Y si quieres un teatro de ópera en San Francisco te lo pagas tú, se reúnen varias familias y hacen el teatro. Es una forma distinta de entender este mundo mío pero en Europa es diferente", ha manifestado.

Al respecto, sobre una ley de mecenazgo en España, el actor ha indicado que "sería maravilloso" que el sector cultural contara con ella para que "muchas compañías entraran mucho más directamente en proyectos culturales y sociales". "Pero depende de los Gobiernos, que tienen una tendencia a controlarlos", ha agregado.

SITUACIÓN POLÍTICA EN ESPAÑA

Por otro lado, cuestionado por la situación política en España, Antonio Banderas ha manifestado que "prefiere ser cauto" y no opinar públicamente ni "pertenecer a esa cacofonía de voces".

"Que ellos --los políticos-- hagan su trabajo y yo el mío. Sigo diciendo que les respeto pero tengo una lupa encima y prefiero ser cauto", ha sostenido.

DOLOR Y GLORIA

Por otro lado, Banderas ha destacado la buena acogida que, ha señalado, recibe la película 'Dolor y Gloria', dirigida por Pedro Almodóvar, tras estrenarla en Londres junto a la actriz Penélope Cruz.

"Esta experiencia con Almodóvar ha sido de las más bonitas. Para nosotros aún resulta un misterio saber por qué la película conecta tan específicamente con el corazón de la gente. Durante mucho tiempo ese misterio prevalecerá porque necesitamos una cierta distancia que todavía no tenemos", ha finalizado.