18 de septiembre de 2019

El CAC Málaga prevé reabrir en octubre con una muestra de Sean Scully

MÁLAGA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Arte Contemporáneo (CAC) Málaga prevé reabrir, tras permanecer cerrado al expirar el contrato de la anterior concesionaria, el 15 de de octubre "como muy tarde" tras firmarse este miércoles el contrato, según han confirmado a Europa Press fuentes del Área de Cultura.

Así, las citadas fuentes han precisado también que la fecha de depende de la agenda del artista Sean Scully, que es quien expondrá tras permanecer el espacio cerrado desde finales de julio.

Por lo tanto, queda culminado un proceso del que "no se dilatarán ya más los plazos" y que culminará con la reapertura del centro expositivo, aunque, no obstante, han precisado que aún no se sabe el contenido para la sala de La Coracha, que pasara a denominarse CAC Coracha y que estará más enfocado a artistas locales.

El pasado 8 de julio se publicó la adjudicación del CAC, con lo que abrió un periodo de alegaciones de 15 días hábiles: en concreto, fue el 29 de julio cuando se cerró este plazo. Una vez culminados los trámites se está a la espera de la firma, que se ha producido este miércoles.

La junta de gobierno del 28 de junio aprobó la adjudicación de la contratación del servicio de desarrollo y ejecución de las actividades del Centro de Arte Contemporáneo (CAC Málaga) a la entidad Gestión Cultural y Comunicación S.L, por la cantidad de 12.973.535,30 euros, 21 por ciento de IVA incluido --3.242.383,82 euros anuales--, con los criterios de adjudicación ofertados y un plazo de duración del contrato de cuatro años, prorrogable por otro más.

El pliego para este contrato, que contempla la gestión del CAC de calle Alemania y la sala de exposiciones 'La Coracha', en el Paseo de Reding de la capital, se aprobó en junta de gobierno local el 16 de noviembre del pasado año. Salió a licitación por 3.243.386,63 euros IVA incluido al año, una cantidad inferior a la del contrato anterior que era de 3.351.842 euros, IVA incluido.