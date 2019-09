Casado destaca la gestión de Juanma Moreno y asegura que si es presidente del Gobierno hará "algo muy parecido"

ALHAURÍN EL GRANDE (MÁLAGA), 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Pablo Casado, ha destacado la importancia que tiene Andalucía para España y, tras valorar la gestión que lleva a cabo desde diciembre el presidente de la Junta andaluza, Juanma Moreno, ha asegurado que, a partir del 10 de noviembre, si es presidente del Gobierno, hará algo "muy parecido" a lo que Moreno hace en el Ejecutivo regional, "mejorar la vida de la gente y estar siempre pendiente de los que más lo necesitan".

En su intervención en un acto en el municipio malagueño de Alhaurín el Grande, Casado ha señalado que el PP "es la fuerza tranquila, centrada y sobre todo la fuerza moderada", asegurado que ser moderado es "tratar al otro con respeto, y ser centrista es hacer política con responsabilidad".

"Nosotros estamos en la responsabilidad y centralidad del tablero con el que hemos pactado a izquierda y derechas y centralidad porque nuestras ideas pertenecen a la mayoría de los españoles, son las que más se parecen a la España real, las que más pueden conjugar distintas ideologías para un fin común, que es mejorar la vida de las personas que para eso pagan impuestos y, a veces, tienen que votar más veces de las que le gustaría".

Casado, en el acto, ha dedicado sus primeras palabras para los afectados por la listeriosis y por las inundaciones y ha agregado que en estas crisis los españoles se acuerdan de los políticos que "las gestionen bien, sin sectarismo" porque "al final los afectados, los que pagan impuestos no entienden de partidos ni de logotipos ni siglas políticas".

Por ello, ha afirmado que en "la Junta se han hecho las cosas bien, cuando ha habido problemas sobrevenidos, pero sobre todo se están haciendo las cosas bien para paliar graves problemas que llevaban ocurriendo desde hace 40 años".

Ha asegurado que en la campaña andaluza "nadie daba mucho por nosotros, pensaban, incluso, que el socialismo tenía casi un derecho divino a seguir gestionando el futuro de los andaluces durante otros 40 años, pensaban como que era de su propiedad, que no podía pasar, que era imposible que sumáramos y que Juanma volviera a recibir el caudal que recibió en Málaga como concejal, o que recibió en el Gobierno de la nación".

Así, ha dicho que "al socialismo se le pudo derrotar, no era invencible" y, además, "se hizo con el libro de estilo del PP: moderación en las formas, diálogo, apertura pero firmeza en el contenido".

Por ello, ha afirmado que cuando le preguntan que hará a partir del 10 de noviembre como presidente del Gobierno, ha afirmado que lo resume en algo "muy parecido" a lo que Moreno lleva haciendo desde diciembre en la Junta: "Mejorar la vida de la gente y estar siempre pendiente de los que más lo necesitan".

"ANDALUCÍA TIENE MUCHA IMPORTANCIA PARA ESPAÑA"

"Andalucía tiene muchísima importancia para España", ha defendido, asegurando que es la comunidad que más se ha recorrido en este último año. Además, ha recordado que Andalucía verdaderamente en las últimas décadas era noticia por cosas negativas pero "no era por culpa de los andaluces, ni por la potencialidad de la tierra, era por una mala gestión".

Para Casado, "las malas ideas en política pasan factura y las buenas hacen estos pequeños milagros de que en los últimos meses se haya dado la vuelta en la Junta gobernando Juanma Moreno y el PP".

NEGOCIACIONES

En este punto, ha recordado que el PP llegó al Gobierno andaluz tras "unas difíciles negociaciones": "En Andalucía fue la primera vez que nos enfrentamos ante el dilema de tener que negociar con socios que habían puesto como primer requisito no sentarse entre ellos", ha dicho.

"Lo que demostramos es, además del talante para llegar a un acuerdo, que hace falta experiencia; fiabilidad de que sepan que somos útiles en lo que luego se puede poner en marcha y luego también hace falta la centralidad sin aristas para convencer de que somos la fuerza que puede liderar esa negociación", ha incidido.

De igual modo, en su intervención ha lamentado que a Andalucía el Ejecutivo central "no os está devolviendo 1.350 millones de euros que ya pagasteis en impuestos". "Pedro Sánchez por una decisión partidista y porque le da la gana deniega a los andaluces esa cantidad que serviría para pagar la sanidad, educación y dependencia".

A juicio de Casado, "lo hace por sectarismo contra las comunidades autónomas en las que no gobierna; no tiene un proyecto nacional sino un proyecto personal y no le importa hacer rehenes a los españoles si a él le puede aportar algún rédito en las urnas", ha criticado.

También Casado en sus palabras se ha acordado de los afectados por la listeriosis y las familias que tuvieron que lamentar que algunos de sus seres queridos murieran o las parejas que vieron cómo perdían sus bebés. Asimismo, ha tenido palabras para los afectados por las inundaciones, asegurando que "somos un país solidario y tenemos que estar los políticos cuando la gente lo necesita; incluso, en las inclemencias meteorológicas que no dependen de nadie, somos un partido que no distinguimos de colores".

"Hemos estado ayudando en lo que hemos podido a los servicios de emergencia, a la UME y hemos estado dejando muy claro que también vamos de la mano del PSOE a la hora de intentar paliar los efectos de estas catástrofes pero también intentando trabajar para prevenir", ha indicado.

Por ello, ha agregado, una vez pasado una catástrofe meteorológica hay que ponerse a trabajar en la prevención, aludiendo al pacto nacional por el agua. "Creo que dentro de esos pactos de estado que me habéis escuchado estaba este pacto", ha concluido.