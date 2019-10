El Centro de Cultura Activa Pedro Aparicio muestra la vanguardia del rock vista por objetivo de Pat Graham

MÁLAGA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Pat Graham, Instrument' abre sus puertas el próximo viernes, 4 de octubre, en el Centro de Cultura Activa Pedro Aparicio y se podrá ver un total de 50 instantáneas de los instrumentos de Nirvana, Joy Division, New Order, The Beach Boys, The Smiths, Amy Winehouse, R.E.M., Franz Ferdinand, Sonic Youth, Wire, Wilco o Fugazi, entre otros.

La huella de las canciones de Nirvana, Joy Division, New Order, The Beach Boys, The Smiths, Amy Winehouse, REM, Franz Ferdinand o Sonic Youth transpira a través de las fotografías de los instrumentos que las interpretaron. El objetivo de Pat Graham ha inmortalizado las guitarras eléctricas y los bajos con sus desgastadas pastillas, las baterías, las maracas, los teclados o los micrófonos de la flor y nata de la vanguardia del rock de final del XX y principios del XIX.

Todo su trabajo, una relación directa con los músicos a través de su cámara que comenzó a principios de los 90 en la bulliciosa escena punk y hardcore de Washington DC, se resume en la selección de 50 instantáneas que compone la exposición 'Pat Graham, Instrument'.

Las herramientas de Kurt Cobain (Nirvana), Kim Gordon, Thurston Moore y Steve Shelley (Sonic Youth), Johnny Marr (The Smiths), Amy Winehouse, Bernard Sumner (Joy Division y New Order), Ian Curtis (Joy Division), Peter Buck (R.E.M.) o Alex Kapranos (Franz Ferdinand) quedarán colgados durante este mes en el espacio Exposure del Centro Pedro Aparicio gracias a esta actividad, incluida en la VI edición del festival internacional de cultura independiente Moments.

Al respecto, han recordado que es una cita ya consolidada con las tendencias más emergentes de la música, el diseño o las culturas urbanas, Moments se celebrará este año del 1 al 4 de octubre y del 7 al 17 de noviembre, con la Escuela de Arte de San Telmo como sede principal.

Comisariada por el equipo de la revista Staf thenewpopculture, la muestra también exhibe fotografías de otros tantos músicos de bandas fundamentales en el after-punk, el post-hardcore, la psicodelia indie, el post-rock, el indie-folk, el reggae o el nuevo ska de los ochenta, desde Wire, Wilco, Fugazi, Tortoise y Bob Marley hasta The Specials, The Beach Boys, Slint, Yeah Yeah Yeahs, Built To Spill, Shellac, Modest Mouse, The Flaming Lips, Sleater Kinney o Bon Iver.

Se trata de 50 instantes en total que revelan los detalles y los secretos de sus útiles de trabajo, de esos aparatos, mimados o maltratados, con los que construyeron canciones imprescindibles para entender el arte de nuestros días.

La exposición 'Instrument' es el reflejo del libro de fotografías del mismo nombre que publicó la editorial estadounidense Chronicle Books en 2011. Pat Graham, Instrument está organizada por el Ayuntamiento de Málaga y el Teatro Cervantes con la colaboración y el patrocinio de Moments y Staf thenewpopculture.