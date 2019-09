20 de septiembre de 2019

El ciclo de teatro infantil de Málaga comienza este domingo con YOLO, espectáculo de circo para toda la familia

MÁLAGA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compañía de Lucas Escobedo pone en escena este domingo en el Teatro Cervantes de Málaga YOLO, 'You Only Live Once (Solo se vive una vez)', un espectáculo que ha cosechado dos premios Feten y con el que da inicio el ciclo de teatro infantil en las instalaciones municipales.

'You only live once (Solo se vive una vez)' reivindica valores como la autoconfianza, la solidaridad, el riesgo y la perseverancia, y es el punto de partida de un ciclo de teatro infantil que en este comienzo de la temporada 2019-20 propone 17 títulos en los que encontramos danza y música clásica adaptada para niños y niñas, circo mezclado con rock, títeres, payasos y magia a cargo de algunas de las mejores compañías de todo el país.

YOLO , que ha logrado los Feten 2019 al Mejor Espectáculo de Gran Formato y al Mejor Espacio Sonoro, se pone en escena este domingo 22 de septiembre en el Teatro Cervantes (18.00 horas, 15 euros precio único).

El escenario del Cervantes también acogerá otros grandes montajes del ciclo, como la revisión de la música clásica de 'Las 4 estaciones ya no son lo que eran', el regreso del 'Rock Cirk' de Rolabola o la obra con la que la compañía de Antonio Pino cerrará el 5 de enero de 2020 las fiestas navideñas, 'Peneque y el fantasma del Cervantes'.

El resto de las 17 obras programadas en este comienzo de curso teatral se verán en el Echegaray en la habitual doble función matinal de los domingos (sesiones a las 11.00 y 13.00 horas), con la excepción de la residencia navideña de Pata Teatro con 'Frankenstein, no soy un monstruo', que se representa por las tardes en seis funciones de final de diciembre y principios de enero (18.00 horas).

El segundo escenario municipal, cuya actividad central es servir de plataforma a los montajes del proyecto de producción propia Factoría Echegaray, sigue citando los domingos a los espectadores más pequeños de la casa. Por el Teatro Echegaray pasarán obras de todos los géneros y para todas las edades, desde La magia del Jajejijojú hasta la danza de Gaia, de la compañía Entremans, o Blancanieves, de Luna Teatro Danza, pasando por otras muchas citas con payasos como Marcel Gros, títeres de distintos formatos y estilos y teatro de actores, sombras y objetos.

El ciclo de teatro infantil está patrocinado por Unicaja Banco. Las funciones del Teatro Echegaray tienen una tarifa única de seis euros y las del Cervantes de entre seis y 15 euros. Los tiques están a la venta en los puntos habituales de los teatros municipales: taquillas del Cervantes y el Echegaray, teléfono (902 360 295 - 952 076 262) e internet (www.teatrocervantes.es, www.unientradas.es).