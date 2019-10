Díaz pide a Junta el plan de viabilidad del metro de Málaga soterrado al Civil y espera que no sea "una cortina de humo"

MÁLAGA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha pedido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que presente el plan de viabilidad del tramo del metro soterrado al Hospital Civil, que los socialistas pretendían realizar en superficie. Así, ha confiado en que este anuncio del Ejecutivo de PP y Ciudadanos "no sea una cortina de humo".

En Málaga, cuestionada por los periodistas sobre el anuncio de la Junta de que este tramo irá soterrado y de la mano del tercer hospital de la capital en los terrenos del Hospital Civil, la socialista ha considerado que lo primero que debe hacer el Gobierno andaluz es presentar el plan de viabilidad: "Si no lo hacen pueden estar engañando a la gente".

"Lo que merecen los ciudadanos de Málaga es un metro que sea rentable, útil, eficaz y que además responda a las necesidades del conjunto de la ciudadanía", ha manifestado, al tiempo que ha recordado que bajo su Gobierno se acordó con el alcalde, Francisco de la Torre, que el tramo fuera en superficie: "Llegamos a acuerdo con el alcalde que, por intereses electorales, no quiso cumplir; donde dijo digo luego era diego".

Por ello, ha confiado en que se conozca este plan de viabilidad, "la letra pequeña y la verdad" y que "no sea una cortina de humo y un anuncio más". "La gente no es tonta, se da cuenta de si quieres ganar tiempo, sabe si tienen voluntad o no", ha apostillado.

Susana Díaz ha dicho al Ejecutivo de Moreno que "tienen que asumir que son ya el gobierno y lo que digan lo tienen que cumplir". "El papel no lo soporta todo, las noticias tampoco y la gente tampoco", ha enfatizado.

NO MÁS CAMBIOS DE POSICIÓN CON EL TERCER HOSPITAL

En los mismos términos, sobre el tercer hospital en la capital, ha incidido en el "compromiso de los socialistas" con este equipamiento sanitario y ha recordado que el nuevo Ejecutivo "anunció que no era una prioridad" pese a que "fueron los dirigentes del PP los que se levantaron porque había sido una reivindicación permanente con mi gobierno".

Tras recordar el "compromiso claro y nítido" del anterior Ejecutivo socialista con este hospital en la capital, ha esperado que el Gobierno de PP y Ciudadanos "no cambie más de posición". "El hospital es una necesidad evidente y espero que lo cumplan", ha apuntado.

En este punto, ha lamentado que en nueve meses de Gobierno andaluz se empieza a ver "el azote a la sanidad pública", poniendo como ejemplo la situación en Granada, "con cierre de unidades", que se haya "laminado de un plumazo" la renovación de los contratos "y más de 300 profesionales, en horas, están en la calle" o las "carencias" por este motivo en los centros de salud. "Ese no es un buen camino", ha subrayado.

Por ello, ante las declaraciones de dirigentes de la Junta de Andalucía sobre el tercer hospital y el tramo del metro soterrado al Civil, Susana Díaz plantea que tiene "la duda de si ahora dicen la verdad o hace unos meses cuando dijeron que no era su prioridad". "Si lo cumplen, estaremos al lado porque queremos lo mejor para Málaga y su sanidad", ha concluido.