3 de octubre de 2019

Diversas actividades darán la bienvenida en Málaga a los Goya, que tendrá una gala "con sorpresas"

MÁLAGA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga acogerá la 34 edición de los Premios Goya el 25 de enero de 2020 en una gala "con sorpresas inesperadas y que relacionan al cine español con Málaga". Ese es uno de los pocos detalles que ha adelantado el presidente de Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, Mariano Barroso, que ha explicado, además, que los días previos a esta cita con el séptimo arte se desarrollarán diversas actividades.

Proyecciones abiertas al público de las películas nominadas con la asistencia de algunos protagonistas; encuentros con los cineastas nominados a la mejor película iberoamericana; encuentros con protagonistas de la gala y los nominados; proyecciones infantiles y exposiciones, son algunas de las actividades que se han preparado para que "Málaga sea una ciudad de cine, aunque ya lo es desde hace mucho tiempo".

Barroso, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la consejera de Cultura, Patricia del Pozo; el presidente de la Diputación, Francisco Salado; y el presidente de Unicaja Banco, Manuel Azuaga, han ofrecido una rueda de prensa en la que también han asistido profesionales del cine andaluz como la actriz Adelfa Calvo, que ha dicho que Málaga "es una ciudad del paraíso y ahora también de cine".

En su intervención, Barroso ha dado pequeños detalles "sin 'spoiler'" del "mayor evento cultural del año", aunque sin poner "demasiadas altas las expectativas porque quedan casi cuatro meses y, como en las películas, hay que ir transmitiendo y dejando datos para el final".

Por ello, sólo ha confirmado que la productora de la gala de los Premios Goya será El Terrat y que la cita será retransmitida por Televisión Española. Así, tras ser cuestionado sobre si repetirán Andreu Buenafuente y Silvia Abril como conductores de la misma, ha detallado que aún no se ha firmado nada físicamente y "no nos gusta vender algo que no está firmado. El Terrat es la productora de Buenafuente y es todo lo que puedo decir".

"Iremos trasladando datos conforme pase el tiempo", ha dicho, haciendo un símil con el cine al insistir en que "estamos en la semana menos 15 y aún faltan 15 semanas para llegar al inicio del rodaje, es un trabajo de mucha gente con el mismo fin".

GALA

Sobre la gala también ha incidido en que la ceremonia se realizará en un espacio "nuevo" como es el Palacio de Deportes Martín Carpena, ya que nunca se ha llevado acabo en un lugar así: "Esto implica un riesgo muy grande pero nos gusta el riesgo", ha dejado claro. Así, ha dicho que el espacio deportivo "condicionará, sin duda", el concepto estético, visual y dinámico de la gala: "Es un espacio con muchas posibilidades y estamos trabajando".

De igual modo, ha agregado que "tenemos la convicción de que el único sentido que tiene el cine es que forme parte de la vida de la gente", por lo que, a diferencia de otros años, en Málaga "vamos a hacer que el público pueda estar integrado lo más posible y tener acceso a las personas que acudirán a la gala", por lo que la alfombra roja será "bastante más grande porque el espacio contribuye a ello".

Ha reconocido, además, que el público malagueño está "familiarizado" con nuestro cine, por lo que ha aplaudido que "la sensación cuando uno viene aquí es de que jugamos en casa", insistiendo en que "parece que llevamos 23 años preparando esta gala y ni siquiera lo sabíamos".

Por otro lado, Barroso, ha agradecido la "apuesta inequívoca" de Ayuntamiento, Junta, Diputación y Unicaja Banco al cine español y ha tenido palabras para los profesionales del cine, algunos presentes en la rueda de prensa, recordando que los Goya, por encima de todo "es la celebración del encuentro de nuestra gente con el público". Por último, ha destacado que este año para el cine español es "excelente" tanto de público como de reconocimiento internacional".

ADELFA CALVO: "ES PONER LA GUINDA A TODOS LOS AÑOS DE AMOR AL CINE"

Por su parte, la actriz malagueña Adelfa Calvo, ganadora de un Goya, ha afirmado que "Málaga está creciendo y estamos avanzando" por lo que "vamos a demostrar que somos capaces de hacer una gala de los Goya que esté a la altura de las que se han hecho en Madrid o Sevilla, teniendo en cuenta que tenemos que adaptar un espacio" lo que "supone un doble esfuerzo", pero "como nos encantan los retos, pues aquí estamos".

"Málaga siempre ha tenido un vínculo muy fuerte con el cine y se ha comprometido muy seriamente con él", aludiendo al Festival. Por ello, ha asegurado que el hecho de que se celebre la 34 edición de estos galardones del séptimo arte español "significa ponerle la guinda a todos estos años de amor al cine; es como sellar un compromiso entre la ciudad y el séptimo arte, es una verdadera historia de amor".

Por su parte, el alcalde de Málaga también ha valorado la celebración de los Goya en la ciudad y ha felicitado al presidente de la Academia por "la cosecha" del cine español este año, lo que supone "una demostración de la siembra que se viene haciendo". También ha hecho hincapié en el vínculo del cine en español con la ciudad.

"Es un paso en la consolidación de nuestro cine, en la relación profunda entre Málaga y el cine español y que esto continúe por muchos años", ha agregado De la Torre. Por ello, ha dejado claro que "Málaga estará siempre abierta e interesada en este tema. No es una historia que se cierra el 25 de enero de 2020, es una historia que se abre y que continuará en línea ascendente de amor e identificación de Málaga con el cine español".

Por su parte, la consejera de Cultura de la Junta ha destacado el vínculo del cine "con el corazón cultural de esta ciudad a través, sobre todo de su Festival". "La gala será un gran éxito para Málaga, Andalucía y toda España; será un día inolvidable para ello".

Ha agradecido a la Academia la apuesta por Málaga: "Es una nueva apuesta por Andalucía, tierra de cine", ha dicho, añadiendo que es "la confirmación de la pujanza de la industria cinematográfica en Andalucía", que es también "un pilar básico de crecimiento".

En este punto, ha subrayado el "prestigio" de los profesionales andaluces, "reclamados cada vez más dentro y fuera de España" y la "calidad" de las producciones "acogidas de forma masiva por el público o premiadas en festivales". Por último, ha asegurado que esta "apuesta viva y dinámica" cuenta con el apoyo del Gobierno andaluz.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, por su parte, ha valorado que esta iniciativa será "importante" para Málaga y su provincia y ha destacado la "fusión" del cine y la ciudad.

En este punto, ha destacado que la provincia "se ha convertido en un plató de cine y series" y eso "supone una proyección turística, cultural y de visualización de la provincia de Málaga y una proyección económico". Por último, Salado ha dejado claro que para este tipo de iniciativas van a contar "siempre" con la Diputación Provincial de Málaga.

Azuaga ha valorado la celebración en Málaga de este "acontecimiento cultural, uno de los principales, sino el principal, del arte audiovisual del país", del que Unicaja Banco es patrocinador, destacando que esta acción se enmarca en el compromiso de la entidad "por apoyar y acompañar el desarrollo y dinamización económica, social y cultural". En este contexto, ha continuado, "se hace inevitable aludir a la importancia cultural y económica del cine".

"Unicaja Banco no podía dejar pasar la ocasión de sumarse conjuntamente con el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta a este proyecto que no ha sido concebido como una meta aislada sino como una sólida base para la promoción del cine y la cultura a futuro", ha concluido, no si antes destacar que esta celebración también contribuirá a reforzar el protagonismo y potencial cultural, económico y social de la ciudad de Málaga y su provincia.