Economistas advierten de una moderación del crecimiento en Málaga pero "sin vislumbrar crisis"

MÁLAGA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Economistas de Málaga ha previsto un crecimiento en la provincia de Málaga de entre un 2,3 y un 2,6 por ciento --inferior a lo ocurrido otros años--, lo que supone, no obstante, seguir manteniendo un diferencial positivo con España. Así, han afirmado que se prevé una moderación del crecimiento pero "no se vislumbra crisis o burbujas".

"Tenemos una economía que no va a estar creciendo con la misma alegría pero no es para dar malas noticias o de preocupación", ha afirmado el decano del Colegio de Economistas, Juan Carlos Robles, que avisa de que "empieza a moverse todo a ritmo más lento". "Hoy por hoy lo que advertimos es de que creceremos pero de forma más pausada" aunque mostrándose convencido de que "la economía de Málaga va a ser capaz de resistir".

Robles, junto con el director de servicios de estudios, Fernando del Alcázar, y el presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas y vicedecano de la institución, Antonio Pedraza, ha presentado el barómetro del tercer trimestre de 2019 sobre la situación económica de la provincia.

"La economía en general y, en Málaga en particular, se está desacelerando; aunque no estamos vislumbrando una crisis, ningún batacazo o burbuja sino que simplemente los principales factores y mediciones nos dan que los crecimientos que veníamos observando no son igual de intensos", ha señalado Robles.

En suma, la tasa de paro sigue bajando pero "a ritmo más pausado"; el turismo sigue creciendo "aunque no con la misma intensidad experimentada" y se ve un mercado inmobiliario "contenido". Eso sí, "no acabará en burbuja inmobiliaria porque no hay existencia financiera".

Pedraza, por su parte, ha señalado que no se puede sustraer la provincia de Málaga del entorno mundial, europeo y de país, "especialmente por ser una economía de tan marcado carácter cíclico como la nuestra que se mueve al son de los vientos que corren", incidiendo, además, en que "los de ahora, como se observa, comienzan a ser poco favorables". "El entorno que tenemos no es nada positivo y Málaga no es una isla", ha incidido.

MÁLAGA MÁS VULNERABLE

"Venimos notando la desaceleración, ahora la confirmamos", ha afirmado, precisando que en la provincia se nota en una disminución del crecimiento del empleo; y en una caída, no tan sensible, del turismo, y sobre todo del turismo residencial. Por tanto, ha afirmado, "se constata la desaceleración y afecta a la provincia"; además de que Málaga "es más vulnerable, porque somos una economía más procíclica, ya que crecemos más en los ciclos positivos y decrecemos con más violencia en los negativos".

"Ahora la situación de vulnerabilidad es mayor", ha agregado, añadiendo que "la recesión que afecta a Europa y el entorno nos va a afectar a nosotros más por el peso que tiene el sector servicios en la provincia".

De igual modo, ha aludido a otros factores que podrían influir en la economía de Málaga, como el 'brexit' o los aranceles de Estados Unidos. Por todo ello, ha dicho Pedraza, "se están dando muchas circunstancias a la vez para que no podamos ser excesivamente optimistas"; insistiendo en que "la desaceleración está contrastada, la vemos venir".

CONTEXTO

Del Alcázar, por su parte, ha incidido como dato negativo que el Producto Interior Bruto "ha pasado a basarse en el incremento de gasto público". Así, ha señalado que mientras el Producto Interior de España cae en su descenso hasta solo crecer al 1,5 por ciento, el sector público aumenta el gasto en 29 mil millones a cambio de incrementar la deuda pública.

En cuanto al empleo, ha dicho que la creación de empleo se desacelera, ya que la evolución del descenso anual de las cifras de creación de puestos de trabajo y cifras de paro se reduce, siendo en Málaga en torno a un 21 por ciento.

De igual modo, ha agregado que el crédito no fluye al sector privado. Así, ha dicho que sigue descendiendo la masa monetaria disponible para la inversión por lo que, aunque los tipos de interés sean "muy atractivos" se antoja "muy difícil" el acceso a la financiación por particulares y empresas.

También el sector de la construcción, que "parecía que al rebufo de las esperanzas turísticas iban muy bien, se ha ralentizado". En concreto, "lastrado por el descenso del consumo, las incertidumbres de la economía, la subida del precio de la vivienda y el difícil acceso al crédito de promotores y compradores principalmente".

Igualmente, ha hablado de un rebote del número de viviendas visadas.

VIVIENDAS

En relación con la vivienda, Pedraza ha aludido a la proliferación de inmuebles que se está construyendo en la capital, señalando que "están pensado mucho en la inversión en viviendas los inversores", tanto en Málaga como en España.

En este punto, ha hablado de un "enfriamiento paulatino" de los precios por la vivienda que se está construyendo, lo que es "positivo porque debe de bajar los alquileres".

TURISMO

Por otro lado, Del Alcázar ha incidido en que el turismo tendrá "un buen año", ya que hay una evolución positiva del número de turistas, señalando que el descenso de viajeros extranjeros en la temporada de verano se ha visto compensado por el incremento del turismo nacional, por el aumento del número de pernoctaciones y del gasto medio por turista; e igualmente el descenso del grado de ocupación hotelera ha de tener en cuenta tanto el aumento de la oferta como el incremento de los viajeros en alojamientos turísticos, hasta un 10,58 por ciento.

Asimismo, ha valorado que mejora la balanza comercial de la provincia de Málaga, precisando, no obstante, que "aunque la anual sigue siendo negativa se ha reducido el déficit por el descenso de las importaciones y no por el aumento de las exportaciones".

Por último, han aludido a las incertidumbres actuales como el 'brexit', que "nos cae como un tiro a nosotros por la cantidad de residentes que hay en la costa"; los aranceles que impondrá EEUU o la "inestabilidad política en Cataluña" que podrían influir en Málaga pero que impiden una previsión más a largo plazo.

Cuestionados, en concreto, por el bloqueo político en España con un Gobierno en funciones, ha valorado que, afortunadamente, Andalucía, con el nuevo Ejecutivo "parece que está creando incentivos para las inversiones extranjera y nacional y es positivo".

Al respecto, también Robles ha aludido a que en el Ejecutivo andaluz "existen muchas esperanzas", ya que "las medidas que se están tomando en Andalucía con supresión de impuestos o incentivar inversiones extranjeras, son absolutamente positivas". "Ojalá seamos una pequeña isla para los inversores lo que incentivará la inversión que no se está produciendo en el resto del país", ha concluido.