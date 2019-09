La Edad de Oro reúne a 3.700 personas y cede el testigo a Billy Wilder en el Cine Albéniz de Málaga a partir del día 26

MÁLAGA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 3.700 personas han disfrutado del cine clásico en la séptima edición de La Edad de Oro, ciclo organizado por el Ayuntamiento de Málaga y Festival de Málaga, con la colaboración de Obra Social "la Caixa", Classic Films y Europa Cinemas.

La muestra programó del 5 al 12 de septiembre siete ciclos temáticos con 20 largometrajes en 35 mm, DCP y VOSE, dos encuentros, un seminario, un taller y la exposición Rita Hayworth y la Edad de Oro, conformada por carteles de la Colección Lucio Romero, que se puede visitar hasta el 28 de septiembre en la Sociedad Económica de Amigos del País.

El objetivo de La Edad de Oro es resaltar el valor del cine clásico en formato original continuando con la labor que lleva a cabo el resto del año la Filmoteca del Cine Albéniz, con gran respaldo del público, y que retoma su actividad el 26 de septiembre con el Ciclo Billy Wilder 'Isn't it romantic'.

Así, del 26 de septiembre al 31 de octubre, Cine Albéniz programará cinco sesiones en VOSE de otros tantos títulos fundamentales de Billy Wilder, gran maestro de la comedia. El día 26 se inicia con 'Ariane' (Love in the Afternoon, 1957), al que seguirá el 3 de octubre 'Con faldas y a lo loco' (Some Like it Hot, 1959).

El 10 de octubre se proyectará 'El apartamento' (The Apartment, 1960), el día 24 de ese mes 'La vida privada de Sherlock Holmes' (The Private Life of Sherlock Holmes, 1970) y el 31 '¿Qué ocurrió entre mi padre y tu madre?' (Avanti, 1972).

Todas las sesiones serán a las 20.30 horas. Las entradas, a un precio de 4,5 euros (cuatro para los socios del Club Albéniz), ya están a la venta en as taquillas del Cine Albéniz y en Uniticket.