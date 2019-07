9 de julio de 2019

Los especialistas de Quirónsalud Marbella y Campo de Gibraltar curan apnea a un paciente con una aplicación móvil

MÁLAGA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de Otorrinolaringología y Neumología de los Hospitales Quirónsalud Marbella (Málaga) y del gaditano Campo de Gibraltar han publicado en la revista norteamericana Case Reports in Otolaryngology el primer caso a nivel mundial de un paciente que logra curar su apnea usando una aplicación móvil (Airway Gym) basada en la terapia miofuncional y logrando así evitar una cirugía que hasta ahora era indispensable para garantizar su curación.

El artículo Floppy Closing Door Epiglottis Treated Successfully with an Mhealth Application Based on Myofunctional Therapy: A Case Report está escrito por los doctores Carlos O'Connor y Juan Carlos Casado, co-responsables del servicio de Otorrinolaringología, y el doctor José María Ignacio, jefe del servicio de Neumología, de los Hospitales Quirónsalud Marbella y Campo de Gibraltar.

En concreto, muestra cómo "un paciente que presentaba una floppy epiglotis o epiglotis en puerta batiente --epiglotis colapsable que cierra la vía área al acostarse durante el sueño y que su única solución es la cirugía--, logró curarse tras realizar 90 sesiones de la aplicación de móvil Airway Gym", ha destacado el creador de la 'app', el doctor Carlos O'Connor.

El especialista en Otorrinolaringología y el resto del equipo han podido demostrar que "al usar durante 90 sesiones la aplicación Airway Gym, la epiglotis modifica su forma facilitando que entre el aire y, por lo tanto, cura la apnea severa", ha comentado el doctor Carlos O' Connor.

El otorrino se muestra muy satisfecho de que muchos pacientes se estén beneficiando de la app Airway Gym. Actualmente, "1.400 pacientes en los cinco continentes están realizando ejercicios diariamente con nuestra aplicación y sabemos que los resultados que nos refieren los pacientes es que el 75 por ciento de estos, tras la realización de una media de 60 a 90 sesiones, reducen sus índices de apnea a la mitad, lo que se considera un éxito terapéutico", ha detallado.

Además, esta publicación "es el primer artículo a nivel mundial donde, con un video, se pueden ver los cambios anatómicos que tienen los pacientes en la vía área superior tras el uso de ejercicios con terapia miofuncional mediante la técnica de la endoscopia del sueño inducido", ha agregado el doctor Juan Carlos Casado.

"La endoscopia del sueño inducido, más popularmente conocida como DISE, permite evaluar en el paciente con apnea del sueño dónde radica la obstrucción anatómica que le produce la enfermedad", ha apuntado el doctor José María Ignacio.

Esta prueba, de la que son pioneros en Andalucía los Servicios de Otorrinolaringología de Quirónsalud Marbella y Campo de Gibraltar, permite enseñar al paciente por qué padece apnea del sueño y sirve como orientación para la realización del tratamiento más adecuado, han informado a través de un comunicado.

El Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño (SAOS) es un trastorno serio que supone dejar de respirar durante unos segundos mientras se duerme. La apnea del sueño afecta a alrededor de un cinco por ciento de la población general y a un diez por ciento a partir de los 50 años.

Está asociada a padecer enfermedades cardíacas, neurológicas, circulatorias e incluso últimamente se ha demostrado una mayor incidencia de cáncer en los pacientes que la padecen. Se produce un acortamiento de la vida potencial del paciente, que en algunos casos puede llegar hasta los diez años.

AIRWAY GYM

Por otro lado, han explicado Airway Gym es la primera aplicación móvil a nivel mundial para tratar la apnea del sueño, además de acabar con los ronquidos. Esta herramienta, creada por el doctor O'Connor con la colaboración del doctor Juan Carlos Casado, propone una serie de ejercicios diarios, con el plus de que se pueden medir los progresos y consultar con el entrenador personal cualquier duda que pueda surgir.

Se trata, en palabras del doctor O'Connor, de "un gimnasio en el bolsillo para ejercitar aquellos músculos responsables de la enfermedad donde el paciente quiera y pueda".

Es la primera 'app' que permite al usuario hacer ejercicios con la pantalla de su móvil, recibir un feedback de cómo los realiza y facilitar información del cumplimiento y la calidad de la realización de esos ejercicios.

Así, invita a la realización de ejercicios isométricos e isotónicos con la musculatura orofaríngea, que "permite recuperar el tono de dicha musculatura y mejorar significativamente la obstrucción. Y es que, la falta de tono muscular durante la noche provoca que la musculatura de la vía aérea superior se colapse e impida una correcta entrada de aire en el organismo, una de las razones fundamentales por las que se padece la apnea del sueño", según el doctor Carlos O'Connor.