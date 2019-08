9 de agosto de 2019

La Feria de Málaga contará un año más con un punto accesible

MÁLAGA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno local del Ayuntamiento ha aprobado este viernes el convenio de patrocinio para el proyecto Punto Móvil de la Feria de Málaga 2019, que facilita que personas con movilidad reducida puedan participar en las actividades de ocio programadas en la Feria de la ciudad.

En concreto, según han detallado, el Punto Móvil se situará en la entrada principal, en la avenida de Las Malagueñas y estará atendido por dos personas.

El convenio de patrocinio se suscribe con la Fundación Eurodiscap, una entidad que se ha presentado a esta convocatoria. La fundación hará una aportación en especie valorada en 17.008 euros y que está integrada por la distribución gratuita entre las personas interesadas de material ortoprotésico integrado por 15 scooters tipo Colibri; cuatro scooters de ancho especial; cuatro sillas de rueda manuales; dos andadores y seis muletas/bastones.

El horario de préstamo será durante los días de Feria entre las 20.30 y la 02.00 horas. Asimismo, en la aportación también está la carpa, el transporte del material al recinto ferial y la realización de 2.000 folletos con un plano accesible de recinto ferial.

ACCESO A ZONAS RESTRINGIDAS AL TRÁFICO RODADO

Por otro lado, la junta de gobierno local ha aprobado la actualización y adaptación del sistema de control de accesos a zonas restringidas al tráfico rodado, por considerarse entornos de interés protegido, para ajustarse a la modificación de la Ordenanza de Movilidad aprobada con fecha 28 de marzo de 2019 por el Pleno del Ayuntamiento de Málaga --que entrará en vigor próximamente, una vez sea publicada en el BOP--, de manera que se incorpora la declaración responsable para las solicitudes de acceso.

Han recordado que en dicha Ordenanza ya se modificaron concretamente los artículos 16, 17, 18 y 57,6 y se creó uno nuevo para regular el procedimiento de comprobación posterior (art.18 bis).

De igual modo, se actualizó el cuadro de infracciones y sanciones: será infracción de carácter grave "acceder a zonas de acceso restringido sin declaración responsable, sin autorización/autorización especial previa o mediante declaración responsable inexacta, falsa o que omita información esencial" y se elimina como infracción sancionable parar en doble fila.

Debido a la modificación de la citada ordenanza, y dado que el Decreto del sistema de control de accesos a zonas restringidas al tráfico rodado por considerarse entornos de interés protegido de fecha 15 de diciembre de 2017, ejecuta el desarrollo de la misma, es preciso adaptar dicho Decreto a los cambios efectuados en la Ordenanza con respecto a la sustitución de la autorización de acceso para determinados supuestos por la declaración responsable, así como la actualización de dicho Decreto.

También de acuerdo con lo anterior, es preciso modificar el texto del Decreto del sistema de control de accesos a zonas restringidas al tráfico rodado por considerarse entornos de interés protegido en varios puntos de su articulado, incluyendo entre otros aspectos, la posibilidad de acceder mediante declaración responsable a las zonas restringidas.

Se especifica que la declaración responsable quedará establecida en los casos de vehículos asociados a residentes, propietarios y arrendatarios de viviendas o plaza de garaje, vehículos asociados a distribuidores de mercancías y comerciantes, vehículos asociados a empresas de reparto, vehículos eléctricos, vehículos que trasladen habitualmente a personas que por razones de salud y movilidad y/o movilidad justificada necesiten acceder, vehículos conducidos o que porten a personas con movilidad reducida, vehículos de servicios, vehículos nupciales y vehículos de sustitución, entre otros.

Por su parte, será necesaria la autorización previa en los casos de montajes, escenarios, carpas, exposiciones y similares; mudanzas; obras y trabajos diversos; y vehículos asociados a museos y teatros --referidos a la necesidad de realizar trabajos, tareas o actividades en la zona--.

También se incorpora en dicha actualización los impresos, tanto de la declaración responsable como de solicitud de autorización, según el caso, que se deberá utilizar la ciudadanía.

Desde el Consistorio han valorado que "con esta actualización se da un paso más en la incorporación de la declaración responsable al procedimiento administrativo de solicitudes de acceso a la Zona Restringida al Tráfico Rodado Centro Histórico y se posibilita una mejora de cara a la ciudadanía con una tramitación más simplificada".

CONVOCATORIAS

Por otro lado, han aprobado la convocatoria del puesto de director general de Comercio, Gestión de Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial, a quien corresponderá un salario de 80.000 euros brutos/año.

También, se ha aprobado la convocatoria del puesto de gerente del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Otros Servicios (Gestrisam), a quien corresponderá un salario bruto anual de: retribución fija de 80.000 euros; y una retribución variable de 12.000 euros, que dependerá de la evaluación, mediante criterios objetivos, del cumplimiento de la labor del titular del puesto de trabajo, conforme a los principios de eficacia, eficiencia, responsabilidad y consecución de los objetivos.

A ambos órganos directivos podrán optar: funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales o funcionarios con habilitación de carácter nacional que pertenezcan a cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1.

No obstante quedan exceptuados aquellos funcionarios en los que concurra alguna de las siguientes circunstancias: los que se encuentren en la situación administrativa de suspensión de funciones; el personal funcionario de carrera en situación administrativa de excedencia voluntaria por interés particular o de excedencia voluntaria por agrupación familiar, siempre que en uno u otro caso no hayan transcurrido dos años desde la declaración de alguna de dichas circunstancias.

Las solicitudes tendrán que presentarse dentro de los 15 días siguientes a la publicación de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga (BOP). En sendos casos el nombramiento será por libre designación entre los candidatos que cumplan los requisitos una vez analizados los currículums recibidos y valorados sus méritos.

OTROS ASUNTOS

Por otra parte, la junta de gobierno local ha dado aprobación inicial a un estudio de detalle en calle Trinidad, número 46-40, y Adela Quiguisola, número 9-11, promovido por Sankar Real Estate Partners, S.L., que va a suponer la reactivación de este ámbito del centro histórico conformado por solares, una vivienda sin protección específica y almacén.

El objeto del estudio de detalle es el desarrollo de este espacio mediante la ordenación de los volúmenes y definición de alineaciones y rasantes de las futuras edificaciones.

Además, va a suponer la apertura de un viario secundario previsto por el PEPRI Trinidad Perchel: un nuevo vial como prolongación de la calle Juan de Herrera hasta su intersección con la calle Trinidad, al tiempo que unirá Juan de Herrera con calle San Pablo.

La superficie total es de 2.340,56 metros cuadrados. El uso es residencial, con unos 5.300 metros cuadrados de techo y una altura de planta baja más dos plantas; y plantea, asimismo, los aparcamientos en el subsuelo.

Por último, la junta de gobierno local ha aprobado dispensar de los objetivos de calidad acústica, con carácter excepcional, la proyección de cine programada para el próximo 5 de septiembre de 22.00 a 00.00 horas en calle Alcazabilla con motivo de la inauguración de una nueva edición del ciclo de proyecciones 'La Edad de Oro. Festival de Málaga. Cine Clásico 2019'.