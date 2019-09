El Gobierno aprueba el modificado que permitirá abordar la última fase de la EDAR de Nerja

NERJA (MÁLAGA), 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica ha aprobado el modificado del proyecto para la construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) del municipio malagueño de Nerja, trámite que permitirá abordar la última fase de esta infraestructura, única de este tipo pendiente para completar el saneamiento integral de la Costa del Sol.

Así lo ha dado a conocer este viernes la subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez, quien ha precisado que este trámite supone un importante paso para culminar la obra y ha mostrado su satisfacción "porque esto significa que impulsamos la última fase para poder poner en funcionamiento esta infraestructura tan necesaria".

Gámez ha explicado a los periodistas que este proyecto complementario permitirá abordar la construcción de los emisarios aún pendientes, lo que se llevará a cabo de forma que no afecte ni al entorno ambiental ni al disfrute de la playa de Burriana, "que tiene un uso muy importante tanto por vecinos como por visitantes".

La mayor parte de estos puntos de vertido no fueron ejecutados durante el desarrollo del grueso de las obras, pues, aunque aparecían recogidos en el proyecto original de la depuradora, finalmente no se tuvieron en cuenta tras la adjudicación y no se acometió su instalación.

El proyecto de la EDAR de Nerja, adjudicado en 2013 por 23 millones de euros y cuyas obras se iniciaron en 2014, acumula un retraso de más de tres años, motivado sobre todo por la quiebra de la empresa adjudicataria en 2017, que obligó a paralizar los trabajos. Tras ser retomadas a principios de 2018, las obras volvieron a quedar en suspenso y están a la espera de que este modificado permita finalizar las actuaciones pendientes.