20 de agosto de 2019

El Gobierno dice que ha facilitado dos medios aéreos y un helicóptero en el incendio de Estepona (Málaga)

ALGECIRAS (CÁDIZ), 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Delegado del Gobierno en Andalucía, Lucrecio Fernández, ha señalado este martes, sobre el incendio declarado en Estepona (Málaga), que ha calcinado 290 hectáreas, según la última evaluación de la Junta de Andalucía, así como ha obligado al desalojo de urbanizaciones, que "por parte del Estado se ha puesto a disposición de la Junta lo que nos ha pedido: dos medios aéreos y un helicóptero".

En declaraciones a los medios durante una visita en el puerto de Algeciras (Cádiz) al dispositivo de la Operación Paso del Estrecho (OPE), Fernández ha argumentado que, mientras la declaración del incendio permanezca en la fase 1, "según el Infoca, es responsabilidad exclusiva de la Junta" para explicar, no obstante, que "la coordinación con el Gobierno de España es constante".

El delegado del Gobierno en Andalucía ha indicado en este sentido que la subdelegada del Gobierno en Málaga, Ana Gámez, ha estado presente este martes "en el puesto de mando avanzado para ver el incendio".

"Aunque no está controlado, parece que la peor parte ha pasado", ha ofrecido Fernández como explicación del alcance actual del incendio, para señalar seguidamente que "a no ser que pasara a nivel 2, el Estado no tendría una competencia directa" sobre la extinción del incendio forestal de Estepona.

El delegado del Gobierno en Andalucía se ha remitido respecto a la evolución del incendio "a que está en manos de los responsables del Infoca de la Junta de Andalucía".

El consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha señalado este martes que el incendio forestal declarado el lunes en Peñas Blancas, en el municipio malagueño de Estepona, ha calcinado ya unas 290 hectáreas. "La noche se ha comido 200 hectáreas", ha lamentado Bendodo, quien ha descrito los 22 medios aéreos que trabajaron hasta las 21.00 horas del lunes, cuando se tuvieron que retirar por la caída de la noche.