Imbroda (Cs) espera que "Sánchez reciba el castigo que merece" el 10N y le aconseja "mirar en Andalucía cómo se negocia"

MÁLAGA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz de Cs por Málaga y consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha expresado este domingo que "ojalá" el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "reciba un castigo en las urnas porque creo que lo merece", al tiempo que le ha aconsejado "mirar en Andalucía cómo se negocia, cómo se pacta y cómo se acuerda".

Antes de participar en un desayuno de trabajo con afiliados de la formación naranja en Málaga, Imbroda, acompañado por la portavoz de Cs y teniente de alcalde en el Ayuntamiento de la capital, Noelia Losada, ha recordado que "el señor Sánchez nos ha manifestado su incapacidad para poder pactar", ni con aquellos que apoyaron la moción de censura en 2018.

"Ni tampoco con Ciudadanos que planteó una serie de condiciones para ofrecerle la abstención y desbloquear la situación política en nuestro país, pero tampoco fueron aceptadas", ha recordado el parlamentario naranja, quien ha criticado que "Sánchez estuvo pensando en unas elecciones desde el primer momento".

Ha considerado que el presidente del Gobierno en funciones "ha llegado a la política para que los demás lo adulemos, para que los demás le ofrezcamos todos nuestro apoyo a cambio absolutamente de nada".

Frente a eso, Imbroda ha puesto al Ejecutivo andaluz como "ejemplo de diálogo y acuerdo" y le ha instado a "mirar en Andalucía cómo se negocia, cómo se pacta y cómo se acuerda" para crear un gobierno de coalición "que es un referente de estabilidad, de moderación y de servicio a la ciudadanía".

El también consejero de Educación y Deporte ha puesto en valor que "en estos ocho meses se han puesto en marcha más de 400 iniciativas para mejorar la calidad de vida de la sociedad andaluza".

Cuestionado por las manifestaciones de la secretaria general del PSOE-A, y expresidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz, en una entrevista publicada este domingo, en la que lamenta que se estén dando "pasos atrás" en materias "muy sensibles" para el "bienestar y la igualdad" de la ciudadanía, Imbroda ha dicho que "la señora Díaz lo que está transmitiendo es una auténtica exhibición de mentiras".

Así, ha recordado que les "acusó de que Primaria no iba a tener libros gratuitos y se ha demostrado que no es así, se han renovado todos los libros, que siguen siendo gratuitos"; y ha apuntado que también les "acusó de que íbamos a subir los precios en las escuelas infantiles a pesar de decirle por activa y por pasiva que no iba a ser así".

Ha incidido en que "se han abierto más de 200 nuevas líneas en Secundaria, otras 130 en Educación Especial y 166 en Formación Profesional". "Qué cosa más rara de desmantelamiento, con un avance positivo", ha señalado Imbroda, quien ha asegurado que "ante opiniones, estos son hechos", apuntando que "no sé quién asesora a la señora Díaz en estos temas, pero lo tendría que despedir".

Preguntado por las listas de Cs en Málaga, el parlamentario andaluz ha indicado que "es un poco pronto, mañana hay ejecutiva nacional y se irán marcando los pasos a seguir", abogando por "prepararse para lo que nos viene".