19 de julio de 2019

Imbroda lamenta el "acoso injusto" a Cs "también desde dentro" y entrará en la Ejecutiva si se lo pide Rivera

MÁLAGA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha lamentado el "acoso injusto" a Ciudadanos (Cs), "también desde dentro" con las salidas de "algunos dirigentes"; algo que le ha llevado recientemente a afiliarse a la formación naranja al considerar que "estaban siendo injustos con Ciudadanos y con su presidente, Albert Rivera". Precisamente, ha señalado que si este le pidiera formar parte de la Ejecutiva nacional "le diría que sí".

En los desayunos informativos de Europa Press Andalucía en colaboración con Fundación Cajasol, DKV, Orange y Laboratorios Vir, donde ha sido presentado por el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco; Imbroda ha recordado que está en política por Albert Rivera: "Si se marcha un día lo mismo me marcho yo también", ha sostenido.

En este punto, sobre ese paso de formar parte de la Ejecutiva nacional se ha mostrado reticente en un principio: "No lo sé, la verdad es que se me escapa un poco; no me lo quiero plantear, créame". Sin embargo, a continuación ha agregado: "Si Albert Rivera me lo pide yo le voy a decir que sí porque no le puedo decir que no".

Imbroda ha señalado, durante el turno de preguntas, que habla "de vez en cuando" con el líder de la formación naranja: "Nos veremos en estos días para charlar un poco fuera de focos y tensiones del día a día y no tengo ni idea", ha indicado en relación con esa posibilidad de formar parte de la Ejecutiva del partido.

El Consejo General de Ciudadanos, el máximo órgano entre asambleas, está previsto para el próximo 29 de julio, un encuentro en el que se planteará una reforma de los estatutos del partido para ampliar de 40 a 50 el número máximo de integrantes de la Ejecutiva Nacional.

Imbroda ha recordado que Rivera le pidió varias veces formar parte de su partido, al que se incorporó como independiente en un primer momento. A su juicio, "es totalmente injusto" el "acoso" a la formación naranja: "Ser liberal en España es muy complicado. Andar en el centro, caminar, es como un funambulista que va en el cable".

"Sentí que se estaba siendo injusto porque si alguien en nuestro país ha sabido negociar y formar parte de determinados acuerdos ha sido Ciudadanos", ha subrayado, añadiendo que actualmente el voto está fraccionado en cinco grupos políticos: "Esa es nuestra realidad y hay que entenderla y aceptarla. No vale el bipartidismo, hay que hacer un enorme ejercicio de diálogo y generosidad".

Precisamente, ha hecho hincapié en que una de las cosas que ha aprendido de su experiencia en el ámbito deportivo ha sido que "para ser un verdadero líder tienes que tener el gen de la generosidad y no todos los tienen".

"Hoy los liderazgos necesitan más que nunca esa generosidad, que parta del diálogo, del entendimiento, hoy se ha acabado esto de los bloques, no sé dentro de diez años pero hoy sí y confío en que la gente retome buena cabeza, calma y generosidad", ha concluido.