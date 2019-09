Imbroda se pregunta quién vota al PSOE y asegura que la campaña electoral será "de hartazgo" de los ciudadanos

MÁLAGA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, ha lamentado que los españoles tengan que acudir a las urnas el próximo 10 de noviembre, "cuatro veces en cuatro años", porque el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "no ha sido capaz de llegar a acuerdos de ningún tipo", considerando que esta será una campaña electoral "de hartazgo" de los ciudadanos.

Así, se ha preguntado quién vota a los socialistas, más allá de los "afiliados hooligans, porque hay afiliados que no están de acuerdo con Sánchez, y del cargo público correspondiente". "Yo me lo pregunto, cómo se vota a alguien que tiene paralizada España desde hace más de un año", ha apostillado.

Imbroda ha lamentado que Sánchez acusara en 2016 al entonces presidente Mariano Rajoy de tener paralizado el país "y ahora tú que acusabas estás haciendo exactamente lo mismo pero no, ahora la culpa la tenemos nosotros".

Tras sorprenderse por los datos del CIS acerca de un posible aumento de votos del PSOE en las elecciones, preguntándose "quién vota esto", ha apuntado que Ciudadanos "hizo un movimiento estratégico" planteando su abstención con tres condiciones "y así evitábamos que se vaya a votar, que ya está bien, que les pagamos para que se pongan de acuerdo".

El consejero andaluz, que ha apuntado que ese ofrecimiento de su formación "a lo mejor la hubiera hecho tres semanas antes", ha valorado el "gesto" de su presidente, Albert Rivera, frente a Pedro Sánchez, "que no tardó ni 24 horas en convocar elecciones".

"Él estaba en las elecciones y se nos va a presentar una campaña un poco de hartazgo", ha opinado el dirigente de Ciudadanos, quien ha lamentado el "auténtico esperpento" que se vivió en el Congreso de los Diputados.

EL GOBIERNO DE COALICIÓN ANDALUZ, "UN EJEMPLO"

Imbroda ha puesto como ejemplo el Gobierno de coalición en Andalucía, "que es un gobierno unido, cohesionado, donde estamos trabajando codo con codo". En este punto, ha indicado que le gustaría que este gobierno "con un apoyo de un tercero que trata de mantener un complicado equilibrio pero que lo mantiene" fuera "un ejemplo para otros".

También ha indicado en su intervención que en el tiempo que lleva en política le llama "mucho la atención la mentira". "Algunos la utilizan como herramienta de trabajo, cuando uno está en sesiones plenarias y empieza a escuchar mentiras te preguntas cómo puede ser".

"El peligro de oír tantas mentiras es que llegue un momento que no reconozcamos la verdad. No tengo respuesta para eso pero sí hay que combatirla. No se puede consentir, hay que sacar la mentira de las instituciones para que la ciudadanía recobre la confianza y para sacar la mentira hay que sacar a los mentirosos", ha manifestado, lamentando que la "ignorancia y la falta de rigor se están poniendo peligrosamente de moda".

POSIBLE MINISTRO DE EDUCACIÓN

Por otro lado, cuestionado por si se ve como ministro de Educación en España pese al poco tiempo que lleva en política, Javier Imbroda, tras un largo silencio, ha señalado que no se lo plantea.

"No es una cosa que pueda pensar. No tengo ni idea, no se sabe las vueltas que da la vida", ha dicho, para a continuación reiterar que su tiempo en política "tiene fecha de caducidad". "Respeto a todas estas personas con largas trayectorias en política, por un lado es admirable pero no tengo esa capacidad. Yo estoy de paso", ha sostenido.

El titular andaluz de Educación y Deporte ha subrayado que se siente "honrado" de tener esta responsabilidad en Andalucía, incidiendo en que cuando deje este cargo confía en "haber dejado unas bases y un principio por el que pueda caminar la educación y sacarla del debate ideológico para que esté tranquila; dejen a nuestros niños en paz".