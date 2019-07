19 de julio de 2019

Imbroda pretende "un gran debate" el próximo curso escolar con la comunidad educativa para mejorar el sistema

MÁLAGA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, ha señalado que estos seis primeros meses "han sido para aterrizar y conocer y entender la Consejería" y ha explicado que en este curso 2019-20 que se inicia en septiembre se abrirá "un gran debate" con la comunidad educativa, donde, entre otros, se abordarán las normas de escolarización y luego se tomarán las decisiones pertinentes sobre los cambios y mejoras que se quieren introducir.

"Todo el mundo va a poder opinar, sugerir y aportar", ha defendido, insistiendo en el "gran debate que pretendo que sea el curso 2019-20" para luego "esté consejero y su equipo tomar decisiones".

En los desayunos informativos de Europa Press Andalucía en colaboración con Fundación Cajasol, DKV, Orange y Laboratorios Vir, donde ha sido presentado por el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco; Imbroda ha defendido que "Andalucía está consiguiendo que un gobierno de coalición haya sabido avanzar, dialogar, consensuar unos presupuestos y tratar de sobrevivir a todos estos avatares", incluidos dos procesos electorales, ha recordado.

Ha dejado claro que no será "un consejero exclusivamente de despachos" y ha recordado que se embarcó con todo el equipo de Educación, unas 30 personas, para recorrer Andalucía e "ir a los centros, conocer la realidad, pisarla, tocarla y, sobre todo, escuchar". Ahora, ha dicho, ya tienen "la información, lo que la comunidad educativa aspira y quiere, además de ese conocimiento desde abajo, no desde las salas legislativas".

Por ello, ha defendido "ese proyecto que estamos construyendo entre toda la comunidad educativa", que luego le servirá "como consejero a lo largo de este curso 2019-2020 para hacer pedagogía, para explicar hacia dónde queremos llevar la educación y cómo queremos transformarla".

"Será el curso 2020-2021 donde podamos implantar, que algunas medidas ya se han implantado, todo lo que en este curso 2019-2020 vamos a abrir de debate con la comunidad educativa, entre ellas las normas de escolarización", ha reiterado.

Asimismo, durante el turno de preguntas, al ser cuestionado al respecto, ha sostenido que la educación pública y concertada siempre han convivido "perfectamente", lamentando que "muchas veces se habla sin conocimiento" pero "se utiliza".

Por ello, ha insistido en sacar la educación del debate ideológico, donde aparece siempre la educación concertada: "Sólo tenemos que pensar entre todos qué podemos hacer para mejorar la formación de los jóvenes y también de los docentes". "Sé que me van a empujar al debate ideológico, lo intentan cada día, y lo quiero sacar de ahí porque se han cometido auténticas barbaridades".

Para Imbroda, también "es curioso" que el debate en relación con la concertada la saque siempre PSOE o Adelante Andalucía: "Sacan a pasear la educación concertada cuando se quedan sin argumentos", cuando "curiosamente la concertada fue un invento del PSOE en 1985 con Felipe González" y "me pareció fantástico porque no había una red pública".

"La educación pública es un 80 por ciento y 20 por ciento la concertada", ha recordado, precisado que en el 95 por ciento de los municipios de Andalucía no hay concertada. Y los que van a la concertada también son nuestros niños, forman parte de la sociedad": "Fíjese la manera periódica de retorcer ese debate. Se ha convivido perfectamente y colaboraremos, somos convencidos de educación pública, también de concertada y de los centros privados".

PLAN DE REFUERZO

Por otro lado, se ha referido, tras ser cuestionado, al Programa de Refuerzo Educativo y Deportivo en periodo estival, admitiendo que no se ha comunicado correctamente pero con el que se ha sentido "encantado", pese a que se ofertaron 100.000 plazas y sólo se apuntaron unos 2.000 niños.

Por ello, ha admitido que se mejorará la comunicación sobre el mismo a las familias y que se hizo en menos de tres meses. "No tengo ninguna duda de que mejoraremos el programa para el curso que viene", ha dicho.

Imbroga ha recordado que esta iniciativa se anunció en el segundo Consejo de Gobierno andaluz y "básicamente era un mensaje a la sociedad para decir que este Gobierno y este consejero, desde el minuto uno, van a combatir el abandono y el fracaso escolar", ha manifestado.

"No vamos a esperar. No hay tiempo. No podemos perder generaciones de nuestros jóvenes y no podemos ser la comunidad con más jóvenes que están sin empleo, un 45 por ciento de desempleo juvenil", ha incidido, añadiendo que este programa "es simplemente eso, un programa de refuerzo voluntario para todos aquellos que quisieran".

"Comunicamos que fuimos capaces de ofertar 100.000 plazas para todos nuestros alumnos de Andalucía", ha relatado, ironizando con que "si esto realmente se consigue estamos capacitados para organizar una olimpiada".

"¿Saben por qué llegamos a ofertar 100.000 plazas? ¿Por qué no 1.000? ¿Por qué no se ofertaron 5.000?", ha cuestionado a la sala, aclarando que "tenemos 240.000 niños y jóvenes en circunstancias para ese refuerzo. Esa es nuestra realidad".

Así, ha defendido que se ha tenido la capacidad para ofertar hasta 100.000 plazas, "que se apunten los que quieran y se han apuntado 2.000", incidiendo que "no se comunicó bien y no se llegó a las familias, por lo que lo mejoraremos". Pese a ello, ha asegurado que los 2.000 niños aproximadamente que forman parte de este programa "están encantados y los docentes también".

DOCENTES

Por otro lado, también ha dejado claro que "el éxito" de un sistema educativo "depende de la calidad de sus docentes". "Siempre he comentado que en el deporte base, de formación, quienes marcan la diferencia, son los entrenadores, siempre habrá excepciones pero marcan la diferencia los entrenadores; mientras que en la alta competición son los jugadores", ha puesto como ejemplo, para incidir en que "el docente es el alma del sistema educativo".

Por ello, ha abogado por hacer una "reflexión profunda" del sistema educativo, añadiendo que "estamos ahora mismo haciendo reformas sobre un sistema obsoleto". "Lo que tenemos que cambiar y transformar es el sistema; diría que incluso hacer una revolución y en toda esa revolución la podré liderar o impulsar, pero los verdaderos artífices de todo eso son los docentes", ha subrayado.

ALIMENTACIÓN SALUDABLE EN COLEGIOS

Por otro lado, también ha aludido a las medidas para que los comedores escolares sean gestionados por empresas cercanas. "A todos nos tranquiliza cuando a nuestros hijos le da de comer gente conocida, de tu entorno, y además creas puestos de trabajo", ha añadido.

"Hemos procurado que los comedores sean accesibles para las pymes", ha destacado, lo que "mejorará la calidad en la nutrición de nuestros niños". También, ha dicho, esas dos horas de comida "son de educación, el sentarse en una mesa, hablar, escucharse...", apostando por "tener personal cualificado para que en ese tiempo, además de nutrición correcta, se hable de hábitos saludables".