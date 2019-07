16 de julio de 2019

Junta conservará restos hallados en obras de metro de Málaga y trabajan para buscar soluciones que no impliquen retrasos

MÁLAGA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Cultura, Carmen Casero, ha afirmado este lunes que se está trabajando para buscar soluciones en relación con los hallazgos arqueológicos encontrados en las obras del metro par que "no impliquen retraso" y permitan "poner en valor el patrimonio de la ciudad".

Casero, en declaraciones a los periodistas, ha detallado que se trata de restos de la ciudad musulmana de Málaga y la idea es "conservar aquel tramo, o eso es lo que los arqueólogos quieren trabajar, que refleje el conjunto de la trama urbana y sirva para que los ciudadanos puedan ver cómo era la ciudad en aquella época y la pondremos en valor".

Los técnicos realizarán un informe, que estará terminado "en pocos días" y se sabrá, entre otros, cuáles "por su categoría y por criterios que determinan los técnicos" se conserven fuera de ese entorno.

Casero ha aclarado que hay una excavación que está siendo ejecutada por arqueólogos del metro con la coordinación de los de la Delegación Provincial: "Es un trabajo perfectamente coordinado", ha subrayado, dejando claro que "nunca ha habido tanta coordinación entre una fase de un proyecto y otra, es decir, la obra y la parte de conservación del patrimonio como ahora. La coordinación es permanente y diaria".

"Estamos trabajando de manera conjunta para buscar soluciones que no impliquen retraso de la obra y que permitan poner en valor el patrimonio de la ciudad", ha dicho, añadiendo que "ese trabajo, que es de investigación que hacen los técnicos y que se está finalizando ahora, está orientado a documentar y catalogar todo lo que ahí esta apareciendo", que pueden ser "unas partes con más valor, otras con menos y otras con ninguno".

Según la delegada, eso lo determinarán los técnicos cuando el informe esté terminado, que será "en pocos días". Así, ha continuado diciendo que cuando esté dicho informe, en el que estará "perfectamente definido" cuáles son los restos y estarán "bien catalogados y documentados"; el mismo aportará cuáles son los espacios de todo el entorno que hay que conservar fuera del mismo porque "no se destruye nada, lo que se tapa también se conserva".

Ha dicho que habrá una parte, "por su categoría y por criterios que determinan los técnicos", que probablemente se conserven fuera de ese entorno. Así, tras definir la zona que se conservará fuera de ese entorno, "habrá que desmontar esas piezas y se irá avanzando en futuros proyectos sobre lo que hemos decidido conservar fuera de ese entorno".

Hasta entonces, ha detallado Casero, "lo que hay es un trabajo de investigación que no ha concluido". "No puedo dar más información sobre espacios exactos porque no lo tengo; tengo claro que va a ser un criterio absolutamente técnico", ha apostillado.

Sobre las críticas y peticiones que ha realizado este martes el PSOE, ha recordado que este proyecto que está ejecutando el Gobierno de la Junta "lo inició el PSOE y, además, no ha sido ni ejemplo de gestión, ni de eficiencia y ni de eficacia y, en este caso concreto, tampoco ha sido un ejemplo".

"Lo que ahora mismo habrá expuesto y que la gente pueda ver en el trazado del metro, será el Fuerte de San Lorenzo y la Muralla Nazarí simple y llanamente porque eran BIC y se tuvieron que proteger por ley", ha recordado, añadiendo que "corresponde al ámbito de decisión del equipo técnico de la Junta; es la primera vez que se va a hacer".

Así, ha dicho que "en todo el desarrollo de las obras del metro, en todo los restos aparecidos en otras líneas jamás la Junta ha decidido poner en valor, ni trasladar ningún resto a ningún sitio; solamente lo que era catalogado como BIC", por lo que ha dicho que es "temerario" que el PSOE diga ahora que se declare Bien de Interés Cultural para conservar todo "sin ningún criterio más que la decisión política".

"Me parece poco serio y hay que trabajar de manera absolutamente coordinada entre los dos equipos técnicos y adoptar soluciones que sean sensatas y que correspondan a la realidad y respeten la legislación", ha dicho, añadiendo que "en eso estamos trabajando".

Cuestionada, en concreto, por dónde será la conservación ha dicho que se informará "cuando esté bien definida", aclarando que "no estamos en esa fase". "Estamos haciendo un trabajo de campo, de investigación, de catalogación y hemos decidido que hay un entorno que hay que poner en valor y lo contaremos cuando esté el proyecto bien definido y tengamos plazos y presupuestos".

Por otro lado, ha incidido en que todos los hallazgos arqueológicos "son importantes" y ha insistido en que "en toda la historia del metro con todos los años de obra y todos los restos aparecidos en distintos puntos es la primera vez que la Junta va a ser sensible y respetuosa con el patrimonio de la ciudad y vamos a poner en valor una de las partes que no está declarada BIC y, además, no es necesario declararlo", ha señalado. Así, ha dicho que "no hay que hacer un BIC o fotos, hay que trabajar".

NO HABRÁ RETRASOS EN OBRAS

Por otro lado, ha añadido que no habrá retrasos sustanciales en las obras del metro tras los hallazgos, incidiendo en que "estamos trabajando de manera coordinada entre los dos equipos técnicos ambas cosas y así será".

"El que no vaya a haber retrasos sustanciales es evidente", ha defendido y ha agregado que es una obra en la que "tenemos mucho interés que se avance y no sufra retrasos", ha concluido.