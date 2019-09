16 de septiembre de 2019

La Junta estudia si en terrenos del Civil podría construirse un tercer hospital para Málaga con un millar de camas

MÁLAGA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha admitido que el Gobierno andaluz está estudiando la posibilidad de ampliar el proyecto de construcción del tercer hospital de Málaga, para que de las 800 camas previstas se pase al millar por la demanda que se prevé del mismo y para que este centro sanitario "no nazca pequeño".

Cuestionado por los periodistas en Málaga, Bendodo ha incidido en que la Junta está trabajando "codo con codo" con el Ayuntamiento de la capital y ha subrayado que "no todos los días, no todos los lustros y no todas las décadas se construye un hospital por lo que no queremos que nazca pequeño".

"Estamos valorando que sea de dimensiones más grandes que lo previsto al principio por la demanda que habrá. En la próxima década dos ciudades que crecerán en habitantes: Madrid y Málaga y tenemos que estar preparados para eso también", ha argumentado.

Por ello, la Junta de Andalucía estudia que el tercer hospital supere el millar de camas y, por tanto, si esa ampliación del proyecto "cabe en los terrenos del Hospital Civil", donde se había planteado esta construcción. "Puede que quepa o puede que no, si no cupiese habría que buscar otras alternativas", ha finalizado el consejero malagueño.