14 de agosto de 2019

La Junta, sobre el fin de obras del metro: "Los malagueños no merecen falsas fechas; la voluntad es cuanto antes"

MÁLAGA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, ha reiterado este miércoles que no puede dar una fecha del fin de las obras entre Vialia y la Alameda Principal del metro de Málaga, incidiendo en que los malagueños "no se merecen más falsas fechas"; en alusión a las dadas por el anterior Ejecutivo socialista; pero ha insistido en que la voluntad es que sea "cuanto antes".

En Málaga, donde ha asistido junto al alcalde, Francisco de la Torre, y el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, a la apertura parcial de los laterales norte y sur de la Alameda Principal, Carazo ha sostenido que el actual Gobierno andaluz tiene que "hacer las cosas bien y ser creíbles".

Por ello, ha añadido, "para recuperar la confianza de los malagueños creo que hay que hacer las cosas con seriedad", de ahí su cautela a la hora de decir una fecha de puesta en servicio del suburbano, que opera parcialmente desde hace cinco años.

La consejera ha asegurado, no obstante, que con la colaboración de las adjudicatarias de los trabajos de construcción, espera que se puedan acortar los plazos "y poner cuanto antes el metro en servicio" aunque, ha puntualizado, "sea la respuesta más buscada". "Hemos sido cautos, previsores, serios; los malagueños no se merecen más falsas fechas", ha reiterado.

En la misma línea, el alcalde ha incidido en que este Gobierno es "serio y riguroso", criticando que "al anterior le daba igual decir 2011, o 2009 que lo dijo antes; sabiendo que no era viable; no tenía la voluntad, sabía que no era viable pero había elecciones".

Incluso, ha agregado De la Torre, los dirigentes del Ejecutivo socialista, después en coalición con IU, "tuvieron que gestionar aquella mentira que habían fabricado" y "fueron víctimas de su propia incompetencia" por los retrasos de las obras.

Según De la Torre, el Gobierno de PP y Cs está "recuperando parte del retraso y cuando diga una fecha se va a cumplir, sea 2021 o la que sea; estamos convencidos de que se cumplirá". Incluso, ha considerado que sobre el metro se podría realizar una tesis doctoral.

SOBRECOSTES EN LA OBRA

Respecto a los sobrecostes del metro de Málaga, la consejera andaluza de Fomento ha indicado que igual ha sucedido en los metros de Málaga y Granada y que "hay que hacer las cosas bien". "Queremos ser serios", ha apostillado.

Por otro lado, sobre el hecho de que cada viajero de este medio de transporte en estos cinco años haya tenido un coste medio de 12 euros, ha apuntado que el metro "no es viable al 100 por cien" pero "debe serlo al máximo porque es dinero público", incidiendo en que la ampliación del suburbano tiene que realizarse "con estudios de demanda reales".