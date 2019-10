4 de octubre de 2019

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer ratifica la prisión del novio de Dana Leonte, desaparecida en Arenas (Málaga)

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de la localidad malagueña de Vélez-Málaga, con competencia en Violencia sobre la Mujer, ha ratificado la prisión provisional acordada el pasado sábado para el novio de Dana Leonte, desaparecida en junio de este año en Arenas (Málaga), quien se ha acogido a su derecho a no declarar y solo ha insistido en que es inocente.

El investigado ha sido trasladado este viernes a los juzgados, en este caso para comparecer ante el que va a llevar la causa. Tanto el fiscal como la acusación particular, en representación de la familia de Dana, han pedido que se ratifique la prisión por no haber cambiado las circunstancias por las que se acordó. Por contra, la defensa se ha opuesto al mantenimiento de la prisión por falta de indicios.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, se señala que no se ha producido cambio en los motivos por los que se acordó la prisión, que eran, en concreto, la gravedad de los hechos y evitar la ocultación de pruebas, recordando en este sentido la jueza en su resolución de este viernes que "el cuerpo aún no ha aparecido en su integridad, ni las pertenencias de la misma ni siquiera su mascota".

Además, se indica que hay que tener en cuenta para ratificar la prisión "el riesgo de reiteración delictiva", apuntando que el hombre ha sido investigado por delitos relacionados con la violencia de género; así como la alarma social generada, al ser Arenas "una pequeña localidad" y también el riesgo de fuga ante la pena que podría imponérsele.

Asimismo, coincide con la anterior decisión en que los hechos podrían tratarse de un presunto delito de homicidio, apuntando que "existen motivos bastantes o indicios objetivos para creer responsable" del mismo al investigado, según se desprende de las investigaciones realizadas hasta ahora.

INDICIOS "DEMOLEDORES"

El abogado de la familia de Dana, Marcos García Montes, ha relatado a los periodistas que el detenido, pese a negarse a responder a las preguntas de la jueza, sí ha hablado para volver a declarar que es inocente. El letrado ha reconocido que el investigado "está en su derecho" de proclamar su inocencia, pero ha dejado claro que la familia y su defensa "también tienen el derecho de decir que nosotros creemos que es el asesino".

En este sentido, García Montes ha indicado que, según su criterio "y respetando la presunción de inocencia", existen en las diligencias "23 indicios demoledores para que un jurado le pueda condenar", entre los que ha destacado la presencia de un cabello incrustado en un palo, objeto con el que podría haberse producido el crimen.

"El abogado defensor ha hecho mucho hincapié en que las muestras de sangre no existían, pero se le ha olvidado que hay un palo con un cabello incrustado, eso quiere decir consecuencia de un golpe, además de indicios como que la propia hija dice que su padre paró y tiró unas botas en un contenedor y otros muchos más que hay en el procedimiento", ha detallado.

García Montes ha precisado que, una vez ratificado el auto de prisión, "empezaremos, supongo, las diligencias de investigación", en relación con las cuales ha avanzado que tiene constancia de que "la Guardia Civil está llevando a cabo unas diligencias ampliatorias" y que "sigue investigando muchos más puntos".

Además, no ha descartado la posibilidad de que haya más de una persona implicada en la desaparición de Dana y ha afirmado que "desde luego, después del crimen ha habido personas que han encubierto; al ser familia, todos sabemos que aunque es un delito, queda impune y es lo que ahora la Policía está investigando, pues ha habido actuaciones después de la desaparición de Dana sospechosas para la Guardia Civil" por parte de personas vinculadas al detenido.

"NO HAY PRUEBAS"

Por su parte, el letrado del investigado, Juanjo Moreno, ha asegurado que era "lo normal" que se ratificara la prisión porque la jueza acaba de hacerse cargo de la causa, "ha hecho el trámite legal". El abogado, que no ha estado presente en esta comparecencia, pero sí un compañero, ha indicado que su cliente no ha declarado porque "ya declaró todo el otro día".

Ha incidido en declaraciones a Europa Press en que "no hay pruebas" y en que "se insiste en mantener una hipótesis a pesar del informe del servicio de biología de la Dirección General de la Guardia Civil, que es completamente determinante y dice que sólo hay sangre en una toalla y de mi defendido", apuntando que "es contradictorio con el informe de conclusiones de la Policía Judicial".

Respecto al pelo presuntamente incrustado en el palo, el letrado defensor ha asegurado que "no está fotografiado", reiterando que "son los científicos los que acreditan qué es sangre o no". "Que mañana salga o no salga otro tipo de pruebas, eso está por ver", ha manifestado, apuntando que el siguiente paso que darán será pedir la libertad una vez que la jueza conozca bien el procedimiento.