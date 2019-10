4 de octubre de 2019

Lizárraga defiende que Más País "amplía y no divide" y que su candidatura por Málaga el 10N redundará en toda Andalucía

SEVILLA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La futura número uno de Más País por la provincia de Málaga al Congreso, Carmen Lizárraga, se ha mostrado convencida de que la irrupción del partido del exdirigente de Podemos Íñigo Errejón en el panorama electoral de cara a las generales que se repiten el próximo 10 de noviembre "va a dar lugar a una ampliación y no a una división" del electorado de la izquierda progresista, a la par que ha garantizado que su trabajo por la provincia malagueña "redundará en toda Andalucía".

En declaraciones a Europa Press, quien fuera diputada andaluza por Granada en la pasada legislatura con Podemos Andalucía y portavoz del partido en materia económica ha explicado que entiende que quizás la mejor opción sería que concurriera el 10N por Granada, si bien asume que "todo ha sido muy rápido" en la conformación de las listas.

No obstante, ha hecho hincapié en que dado que Más País solo va a presentar candidaturas al Congreso por cuatro provincias andaluzas --Cádiz, Granada, Málaga y Sevilla--, "la idea ha sido poner perfiles que puedan trabajar en todas las áreas que hay en el Congreso" y que, en concreto, su perfil interesa por la vertiente económica de su trayectoria y el trabajo parlamentario que ha desarrollado en Andalucía en este marco.

"Estoy muy obsesionada con la financiación autonómica, mi trabajo en esa materia y en los Presupuestos va a redundar en toda Andalucía positivamente", ha añadido la candidata de Más País que, aunque ha argumentado su paso por Málaga, también cree que el partido de Errejón debe en el futuro hacer autocrítica en este sentido.

Con todo, Lizárraga ha querido pedir a los malagueños que la "adopten", asegurando que trabajará por esta provincia pero también por las andaluzas que no van a estar representadas por Más País.

Tras defender que la de Granada está "muy bien representada" con la exdiputada en el Congreso Ana Terrón como número uno, la cabeza de lista por Málaga ha confiado en poder sumarse al "cosmopolitismo malagueño", incidiendo en que va a las urnas por una provincia "vecina", "tampoco es que vaya a ir por Zamora".

FRENTE AL TEMOR, CONFIANZA

Entretanto, y ante las críticas que apuntan a que la irrupción del partido de Errejón pueda dividir más el voto de la izquierda, Lizárraga ha defendido que "frente al temor, confianza" pues cree que esta candidatura "en lugar de dar lugar a la fragmentación va a dar lugar a la ampliación".

Y es que, según ha explicado, "se ha visto elecciones tras elecciones, que los votos a Unidas Podemos se han ido reduciendo y creo que eso es fruto del estrechamiento político, de que hay una parte política que no está ahí".

Por eso, confía en que Más País "dé lugar a una ampliación y no a una división" del espacio de la izquierda pues "agrupa a gente que no estaba cómoda en Unidas Podemos porque no se sentía representada", así como augura que "va a evitar la gran abstención que hubiera podido haber" el 10N.

UN PASO ADELANTE

"Se me removía algo por dentro, después del trabajo que hice en el Parlamento andaluz, tengo que llevar la situación de la infrafinanciación de Andalucía al Congreso", ha sostenido Lizárraga para exponer los motivos que le han hecho dar un paso al frente y volver a la primera línea política.

Igualmente, que el país siga "sufriendo" la "alargada sombra" de los últimos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que aprobó el ministro 'popular' de Hacienda, Cristóbal Montoro, o que España atraviese "un momento de emergencia democrática en el que el segundo problema de los ciudadanos son los políticos", han sido otros de los motivos que la han animado a formar parte de las filas de Errejón.

A juicio de Lizárraga, "estamos atravesando un momento político de mucha emergencia" y para hacerle frente "necesitamos un gobierno de progreso que se ponga a trabajar ya". "Me lo he pensado, hay que mirar hacia delante", ha abundado.

Por último, después de que la senadora de Adelante Andalucía y futura cabeza de lista de Más País al Congreso por Sevilla, Esperanza Gómez, haya señalado que el objetivo de su partido es que en el medio plazo todos --en referencia a Podemos e IULV-CA-- se puedan reunir bajo el paraguas de Adelante Andalucía; Lizárraga ha abogado por ir poco a poco pues el de Errejón es un proyecto nuevo: "Hay que cuidarlo y ya veremos en qué se convierte".

TRAYECTORIA EN ANDALUCÍA

Lizárraga, durante su periplo en la política andaluza de la mano de Podemos Andalucía, siempre se ha asociado al sector afín de Íñigo Errejón. De hecho, en el 2016, en el marco de la II Asamblea Andaluza de la formación morada, lideró una candidatura, a la que se sumó Esperanza Gómez, con la que intentaron, sin éxito, disputarle el liderazgo de Podemos Andalucía a la actual coordinadora general, Teresa Rodríguez.

Posteriormente, tras su derrota en esas primarias, continuó como parlamentaria de Podemos Andalucía, e incluso fue reelegida para el escaño por Granada con la candidatura de Adelante Andalucía, la confluencia con IU que configuró el partido morado de cara a las elecciones andaluzas de diciembre del pasado año.

No obstante, Lizárraga terminó renunciando al escaño a penas un mes después de revalidar el cargo, así como a sus cometidos en el Consejo Ciudadano Andaluz de Podemos, porque su distanciamiento de las posiciones políticas, organizativas e institucionales de la actual dirección de Podemos Andalucía era "cada vez mayor".

Entonces, advertía de que la dirección andaluza de Podemos estaba optando "por instalarse en posiciones impropias de los tiempos actuales", y explicaba que no compartía que el partido se estuviera instalado en un espacio de "extrema izquierda más propio de un viejo partido de la resistencia que de una fuerza que proyecta ser transformadora y de gobierno".

Desde entonces, Lizárraga había estado apartada de la escena política y centrada en su actividad universitaria dado que es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Granada, institución en la que imparte clases.