Málaga cierra el primer semestre del año con 3.041 casos activos de mujeres víctimas de violencia de género

MÁLAGA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Málaga cerró el primer semestre de este año con un total de 3.041 casos activos de mujeres víctimas de violencia de género en el Sistema de Seguimiento Integral Viogén, cifra levemente inferior a la registrada al acabar 2018, cuando había 3.120 casos.

Entre las víctimas a fecha 30 de junio en la provincia de Málaga, que representan el 19,3 por ciento del total andaluz con 15.747 casos registrados, 43 son menores de edad, según los datos facilitados a Europa Press por la Subdelegación del Gobierno en Málaga.

Desde que comenzó el año, la violencia machista se ha cobrado en la provincia de Málaga la vida de tres mujeres, en concreto en Fuengirola el 12 de enero; en Estepona el 9 de marzo y en Cortes de la Frontera el 17 de julio. En ninguno de los tres casos existía denuncia previa por malos tratos.

De las 3.041 víctimas de violencia de género con seguimiento en Viogén en la provincia a finales de junio, 19 contaban con un sistema de protección alto y 240 con un nivel medio. Respecto a los dispositivos electrónicos de seguimiento para controlar a los presuntos agresores y evitar que se acerquen a sus víctimas, al finalizar el primer semestre del año había 45 en la provincia.

En este periodo se atendieron 191 llamadas en el 016, servicio telefónico de información y asesoramiento jurídico sobre violencia de género, lo que supone un 12,4 por ciento menos que en el mismo periodo de 2018, según los datos facilitados.

Por su parte, el servicio telefónico de Atención y Protección para las víctimas de la violencia de género (Atenpro) tenía asignados a finales de junio en la provincia de Málaga 356 terminales móviles, una herramienta que permite a la usuaria estar en contacto en cualquier momento, las 24 horas del día, con un centro atendido por personal formado para atender sus necesidades.

La subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez, ha insistido en la necesidad de denunciar la violencia de género para que se puedan poner en marcha todos los recursos institucionales existentes de protección de las víctimas y de los menores de edad.

Gámez ha recordado que el objetivo de la estadística elaborada por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, dependiente de la Secretaría de Estado de Igualdad, es tener conocimiento de la evolución de la violencia sobre las mujeres y así "poder determinar las medidas más eficaces para su prevención, además de mejorar la coordinación".

La subdelegada ha pedido "la concienciación de toda la sociedad para luchar contra la violencia de género y el machismo" y ha instado a "no retroceder ni un paso contra esta lacra". "La violencia sobre las mujeres nos afecta a todos, la víctima no puede sentirse sola. Y no debemos dudar: las agresiones a las mujeres se producen por el hecho de ser mujeres, no valen maquillajes ni frivolidades, porque quien diga lo contrario, alienta a los machistas, esconde el problema y nos hace retroceder décadas", ha añadido.

Asimismo, ha resaltado "el compromiso" del Gobierno en la lucha contra la violencia de género y ha recordado que el Consejo de Ministros dio luz verde al reparto de 20 millones entre los ayuntamientos para desarrollar medidas de prevención y actuación en materia de violencia machista.

En este sentido, ha reclamado a las corporaciones locales de la provincia de Málaga que aún no lo han hecho que se adhieran al sistema Viogén, porque, ha considerado, "no solo se mejora la coordinación y el seguimiento y protección de las víctimas, sino que también se benefician de más fondos previstos en el Pacto de Estado".