31 de agosto de 2019

Un miembro de la AECC realizará el Camino de Santiago en bici desde el Balcón de Europa para recaudar fondos

MÁLAGA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El policía local de Nerja (Málaga) y secretario de la junta local de la Asociación Española Contra el Cáncer en el municipio, Bernardo Cortés, se ha propuesto el reto de realizar el Camino de Santiago en bicicleta desde el Balcón de Europa, en dicha localidad, con el objetivo de recaudar fondos para la lucha contra el cáncer.

Junto a un amigo de Frigiliana (Málaga) partirá el próximo 6 de septiembre con la idea de hacer 120 kilómetros diarios. "Tengo billete de vuelta de avión el día 20, pero quiero llegar en entre diez y 13 días, es el margen que más o menos me doy", ha explicado Cortés.

El reto surgió a raíz de la experiencia que tuvo el agente en 2015, cuando sufrió cáncer de colon "de los malos", según le explicaron los médicos, por lo que se puso en sus manos para "luchar y afrontarlo", ha relatado.

"Entonces hice la promesa de que si salía adelante y cuando medio me recuperara iba a hacer el Camino de Santiago desde el Balcón de Europa de Nerja en bicicleta, para recaudar fondos para la lucha contra el cáncer", ha detallado.

Al año de la operación para superar su enfermedad comenzó a entrenar y a competir, ya que hace trail de montaña. Se ha preparado también con su trabajo y en su tiempo libre, con salidas en bicicleta.

"Físicamente me encuentro relativamente bien y ahora pues me he tirado prácticamente un mes cogiendo mayormente la bici para ir acostumbrando la musculatura", ha detallado, a lo que ha añadido que no cree que se produzca "ningún problema" durante el reto, aunque ha indicado que "si después hay algún imprevisto de salud o de avería mecánica pues igual se atrasa".

Durante el desafío no contará con apoyo logístico, solo con su amigo de Frigiliana con el que hace dos años hizo Lisboa-Santiago en bicicleta. Su amigo tiene un familiar enfermo de cáncer, "cuando se enteró de mi reto él me dijo que me acompañaba, entonces no le podía decir que no, porque primero somos compañeros de fatiga de salidas en bicicletas", ha relatado.

Ambos, uno en Nerja y otro en Frigiliana, han recaudado ya más de 20.000 euros, cuando en un principio se habían marcado la meta de unos 5.000. "Un 'boom' que se nos ha ido de las manos; incluso hemos cerrado la publicidad" para el equipo y la vestimenta que van a usar, ha indicado.

Todo este dinero lo están recaudando "vendiendo los kilómetros, un euro un kilómetro, y después con las casas patrocinadoras que quieren ayudarnos y llevar la publicidad en los mallots y banderas que estamos haciendo", ha explicado.

Por último, ha informado de que el próximo día 5 de septiembre harán "una salida oficiosa" en el Balcón de Europa para medios de comunicación, empresas colaboradoras, miembros de la AECC de Málaga y "todo el pueblo de Nerja que quiera asistir".

"Haremos una explicación más o menos de las etapas que vamos a hacer y más o menos el dinero que llevamos recaudado y hablar un poco más o menos del tema y del reto que estamos haciendo", ha avanzado Cortés, que ha agradecido a la asociación el apoyo que les ha dado "en todos los aspectos".