21 de agosto de 2019

Montesinos (PP) dice a la izquierda que "deje el espectáculo" y que si hay elecciones será "fracaso personal" de Sánchez

MÁLAGA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha instado a la izquierda a que "se deje de espectáculos, de filtraciones interesadas y de comunicados paralelos" sobre la formación de Gobierno y ha considerado que "si España está abocada a nuevas elecciones será el fracaso personal del jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez".

La izquierda "está dando un espectáculo que los españoles no se merecen", ha asegurado Montesinos en declaraciones a los periodistas en Málaga, considerando que los ciudadanos "están hartos" y que "es momento de una España a pleno rendimiento".

Ha reiterado que Sánchez es "el único responsable de que España hoy no tenga un gobierno a pleno rendimiento", advirtiendo de que "los indicativos en página económica que apuntan a una desaceleración están ahí".

Cuestionado por si su formación quiere la convocatoria de elecciones, Montesinos ha afirmado que "el PP lo que quiere es un gobierno a pleno funcionamiento, que Sánchez haga sus deberes, que se ponga a trabajar e intente buscar apoyos con aquellos aliados naturales con los que ha gobernado en comunidades autónomas y en ayuntamientos".

"Si el bloqueo persiste, lo que dice el PP es que irá a las urnas preparado y con el objetivo de reconectar con todo el votante de centro-derecha", ha indicado, añadiendo que si el escenario de nuevas elecciones se produce "los españoles tendrán claro que el responsable es Sánchez", insistiendo en que su partido está "preparado para cualquier escenario, está en pie, recorriendo plazas y calles".

"¿DÓNDE ESTÁ SÁNCHEZ?"

"¿Dónde está el jefe del Ejecutivo en funciones? Está ausente ante el bloqueo de España", ha insistido Montesinos, quien también se ha preguntado "dónde está Sánchez ante la crisis del Open Arms".

Al respecto, ha lamentado que haya habido tuits de Sánchez desde Doñana, pero se ha cuestionado "por qué no comparece en rueda de prensa y nos explica cuál es la posición de España, por qué no ha liderado la postura de la Unión Europea (UE) y por qué no se ha coordinado con Bruselas".

"¿Qué es lo que va a hacer España a partir de ahora? ¿Todos los buques como el Open Arms van a venir ahora a puertos españoles? ¿Qué va a hacer el buque de la armada que se dirigía a aguas italianas?", ha afirmado el 'popular', quien ha exigido a Sánchez que "comparezca urgentemente".

Ha criticado que "en toda esta crisis Sánchez no ha llamado a Pablo Casado, el líder de la oposición". En su opinión, Sánchez "podría haberlo hecho bien, podría haber coordinado la respuesta con la UE, liderado esa respuesta en Bruselas, pero lo que ha hecho es dar una serie de bandazos y no contar con el PP a pesar de que le hemos tendido la mano porque consideramos que es una asunto de estado".

Asimismo, el vicesecretario de comunicación del PP, ha dicho no entender por qué Sánchez "está ausente" ante los incendios de Gran Canaria, y "por qué no está allí", donde, ha recordado, sí se ha desplazado este miércoles Casado.