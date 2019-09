Moreno anuncia que ha dado instrucciones para poner en marcha ayudas para cubrir los efectos del temporal en Andalucía

VILLANUEVA DEL TRABUCO (MÁLAGA), 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado que ya ha dado instrucciones a la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior y a la de Turismo, Regeración, Justicia y Administración Local para que se pongan en marcha cuanto antes las ayudas a los ayuntamientos para las labores de saneamiento, de limpieza y de recuperación de los efectos que el temporal derivado de una depresión aislada en niveles altos (DANA), también denominada gota fría, ha causado en la región.

Moreno, que ha visitado las zonas afectadas por el temporal en Villanueva del Trabuco (Málaga), ha advertido de que "todavía estamos bajo la influencia de esa DANA", por lo que ha señalado que puede haber más incidencias en Jaén y en otras provincias.

"Todavía no ha pasado, y evidentemente no hemos podido cuantificar todos los daños; estamos ahora mismo cuantificando a una velocidad récord todos los daños con las distintas delegaciones, los distintos funcionarios, para lo antes posible poder llevar al Consejo de Gobierno de la Junta las ayudas, para que las tengan los alcaldes", ha explicado.

Moreno ha detallado la gota fría ha causado en la región más de 1.000 incidencias "de diversa naturaleza" y ha afectado a 133 municipios, pero "probablemente la provincia que ha sido más dañada ha sido Almería, y de manera muy especial: toda la parte que concierne a todas sus explotaciones agrícolas, canalizaciones, caminos, red viaria, tuberías... eso ha quedado gravemente afectado".

"Hemos pasado por unas circunstancias muy adversas a lo largo de estos dos días y medio. Es verdad que en otras comunidades autónomas todavía ha tenido mayor intensidad, como en la región de Murcia y la Comunidad Valenciana, especialmente Alicante, a quienes mandamos desde aquí nuestra máxima solidaridad", ha afirmado.

En el caso de Andalucía ha resaltado que se ha desplegado "desde el minuto uno" al servicio Emergencias 112 "en colaboración también con otros departamentos de la Junta de Andalucía, con otras instituciones como las diputaciones".

"Hemos puesto en marcha un plan de emergencias para intentar paliar en la medida de lo posible toda la repercusión que estaban teniendo estas lluvias torrenciales en estos días", ha añadido.

Asimismo, ha lamentado la pérdida de dos vidas humanas, que "es lo más grave que ha sucedido porque los daños materiales evidentemente son cuantiosos, pero son reversibles", por lo que ha dicho "acompañar a sus familiares en este triste momento".

"Vamos a poner de nuestra mano todo lo que podamos para que en lo antes posible se vuelva a la normalidad y que tenga el menor impacto posible en las actividades económicas y personales", ha asegurado, al tiempo que ha avanzado que este domingo, 15 de septiembre, estará en el Valle del Guadalhorce, Alhaurín el Grande, Coín y Almería.

El presidente de la Junta ha asegurado que ya se han puesto "absolutamente todos los mecanismos en marcha para que lo antes posible, en cuestión de días, puedan tener los ayuntamientos esas ayudas si todo va funcionando", ha subrayado.

Moreno ha explicado que según el nivel de incidencia hay "municipios que previsiblemente en una semana estarán normalizados y hay otros que tristemente vamos a tardar varios meses, porque el daño que se ha hecho en las infraestructuras tanto hidráulicas como de saneamiento, como de abastecimiento han sido severas".

"Por tanto, algunas haremos de manera urgente para que esos saneamientos, sobre todo de agua y electricidad, funcionen lo antes posible, pero hay otras, como por ejemplo las infraestructuras viarias; la red de carreteras de la Junta ha quedado gravemente dañadas y tardaremos un poquito más", ha añadido.

Asimismo, ha pedido la "máxima colaboración" a las distintas administraciones y "de manera muy especial" a los ayuntamientos y al Gobierno de la Nación, al que ha agradecido la colaboración que han aportado los distintos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como la UME.

Por último también ha agradecido la labor de los ayuntamientos y los voluntarios de los municipios y ha recomendado que "ante cualquier riesgo de precipitación intensa lo mejor es no coger el coche, no salir de casa si no es necesario, y no arriesgarse a pasar por arroyos, por caminos o por cauces que aunque lleven poca agua en pocos minutos pueden inundarse y arrastrar un coche".