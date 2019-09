6 de septiembre de 2019

Moreno critica "juego diabólico" de Unidas Podemos y PSOE y dice que Sánchez "va a pensar en la calculadora electoral"

ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA), 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado que "los únicos que estamos perdiendo en este juego diabólico entre Unidas Podemos y el PSOE somos los españoles, que tenemos un gobierno absoluta y completamente paralizado" y ha dicho que el presidente del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, "va a pensar en la calculadora electoral". "Parece que las intenciones de Sánchez son que haya elecciones", ha apuntado.

Moreno, que ha asistido a la inauguración de la biblioteca pública municipal Antonio Garrido Moraga en Alhaurín de la Torre (Málaga), ha indicado que el saber si va a haber nuevas elecciones o no "es una quiniela". "No hay nadie que tenga una bola de cristal. Yo hay días que me levanto pensando que hay elecciones y días que no", ha asegurado, apuntando que hay "un juego pernicioso para España".

Ha lamentado que "frente a una progresiva desaceleración económica tenemos un gobierno inerte, que ha estado paralizado durante un año", al tiempo que ha advertido que hay una "enorme incertidumbre política que tiene coste y que pasa factura a la economía y por tanto a todos los ciudadanos".

El presidente andaluz ha considerado que el último acto que tuvo Sánchez le pareció "un acto puro de campaña electoral, por tanto atendiendo a eso, parece que vamos a elecciones".

"Parece que las intenciones de Sánchez son que haya elecciones, no está pensando probablemente en los intereses generales de España sino en los suyos propios y cree que lo que le interesa son unas nuevas elecciones, aunque nos cueste ciento y pico millones, aunque paralicemos más tiempo el país, aunque no tengamos gobierno hasta 2020", ha criticado, apuntando que "da igual, él va a pensar en la aritmética y en la calculadora electoral".