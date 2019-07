Moreno ve que no hay que olvidar el daño que causó ETA y pide para víctimas "dignidad, memoria y justicia"

MÁLAGA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha participado en el homenaje al concejal del Ayuntamiento de Málaga asesinado en 2000 por ETA, José María Martín Carpena, y ha incidido en que "no hay que olvidar nunca, nunca, el daño enorme que causaron a la sociedad española" y ha dejado claro que reclamará siempre para las víctimas "dignidad, memoria y justicia".

Familiares, vecinos y compañeros del edil malagueño en el PP, como el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el presidente provincial de la formación, Elías Bendodo, han rendido homenaje este lunes a su figura en el parque de Huelin, en Carretera de Cádiz, por el 19 aniversario de su muerte.

"Siempre reclamamos, y lo vamos a seguir reclamando, dignidad para las víctimas del terrorismo; memoria, porque no podemos olvidar, no debemos olvidar y, desde luego, no queremos olvidar, y también justicia para esos 300 asesinatos que quedan todavía sin resolver y que sus culpables paguen las penas".

Moreno ha dicho que "ETA fue vencida gracias a la acción de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de la justicia y de la sociedad y de nuestra democracia; un estado de derecho fuerte y sólido que fue capaz de vencer al terrorismo de ETA como seremos capaz de vencer a cualquier obstáculo que se nos ponga por delante siempre que estemos unidos".

Asimismo ha recordado a José María Martín Carpena, "una persona a la que todos le recordamos por su enorme capacidad de trabajo, por su alegría, su vitalidad, entusiasmo y bondad" y ha reconocido que es un día "complicado".

"Queremos recordar la figura de un hombre bueno, de un servidor público, que hace 19 años fue vilmente asesinado delante de su familia", ha recordado, insistido en que "eso nos tiene que llevar a todos a no olvidar nunca, nunca, el daño enorme que causaron a la sociedad española y a su familia la banda terrorista ETA".

Por último, ha mandado un "saludo fuerte y abrazo enorme a todas las víctimas del terrorismo: "Que sepan que no vamos a cejar desde Andalucía, ni como presidente del PP-A, ni como presidente del Gobierno de los andaluces, en el empeño de que su memoria siga viva y presente para todos nosotros", ha concluido.