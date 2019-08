Moreno dice que el pago en autovías es "la enésima ocurrencia" del Gobierno

MARBELLA (MÁLAGA), 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha asegurado este martes, sobre la posibilidad de pago por uso de las autovías actualmente gratuitas, que se trata de "la enésima ocurrencia" del Gobierno y espera que "rápidamente la eliminen". "No tienen claro el futuro de los españoles", ha lamentado.

"No me imagino en la A-92 de Andalucía poniendo un peaje entre Málaga y Sevilla o entre Málaga y Granada", ha indicado Moreno, en declaraciones a los periodistas antes de intervenir en un acto del PP en Marbella (Málaga), apuntando que "o sea, que estamos intentando quitar las autopistas de peaje, y ahora vamos a poner nuevos peajes".

"No tienen claro los objetivos de gobierno, no tienen claro la investidura, no tienen claro el futuro de los españoles; estamos ante la enésima ocurrencia que espero que rápidamente la eliminen", ha concluido.