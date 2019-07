15 de julio de 2019

Moreno, sobre posibilidad de repetir elecciones: "Me parece un fracaso de Sánchez y una mala noticia para los españoles"

MÁLAGA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha incidido este lunes sobre una hipotética repetición de elecciones naciones que le parece "un fracaso de Pedro Sánchez --presidente del Ejecutivo central en funciones-- y una mala noticia para el conjunto de los españoles".

Moreno, que ha sido preguntado en Málaga por los periodistas sobre las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos y cómo valora que pudieran repetirse las elecciones, ha insistido en que le parecería "un fracaso, en primer lugar, de Sánchez, que no ha sido capaz de impulsar en su entorno ideológico una mayoría en torno al proyecto político que él representa, y segundo, sería terriblemente negativo para España".

"España no puede estar sin Gobierno, tenemos problemas, y problemas acuciantes que los tenemos que resolver", ha incidido el también presidente de la Junta, al tiempo que ha agregado que "no puede ser que estén paralizadas directivas europeas, que no tengamos presupuestos, no tengamos capacidad de hacer convenios las comunidades autónomas... En definitiva, se está frenando que muchas inversiones lleguen al país".

Por todo ello, ha criticado que el repetir elecciones "me parece un fracaso de Sánchez y una mala noticia para el conjunto de los españoles", ha concluido.

Por otro lado, tras ser de nuevo cuestionado por las manifestaciones de la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, referidas al feminismo, ha dicho que le parecen un "disparate; un disparate absoluto".

"El mayor daño que se le puede hacer a una causa, sea la que sea, es apropiarse y expulsar a una parte de la sociedad", ha señalado, al tiempo que ha asegurado que le parece "impresentable" que esas palabras vengan de "quien representa la vicepresidencia del gobierno de España".

A juicio de Moreno, es "un gravísimo error, en términos políticos y en términos democráticos". "Si queremos luchar por la igualdad de mujeres y hombres tenemos que hacerlo todos juntos, sin excluir a nadie de la sociedad. Creo que esa exclusión, por parte de la vicepresidencia, flaco favor le hace a la lucha y viniendo de una alta representante del Estado me parece un gravísimo error", ha concluido.