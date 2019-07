15 de julio de 2019

Moreno ve "mucho teatro" entre PSOE-Podemos y que Sánchez "no puede sentarse a esperar que le resuelvan la papeleta"

MARBELLA (MÁLAGA), 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), ha considerado este lunes que hay "mucho teatro" en las negociaciones para la investidura del presidente en funciones, Pedro Sánchez, entre el PSOE y Unidas Podemos, toda vez que ha urgido al socialista a trabajar para formar gobierno porque "la parálisis hace daño a Andalucía y a España". "Sánchez no puede estar sentado en el sofá de Moncloa esperando que le resolvamos la papeleta", ha apostillado.

En declaraciones a los periodistas durante una visita al Ayuntamiento de Marbella (Málaga), Moreno ha avisado de que desde que se disolvieron las Cortes Generales por el adelanto de las elecciones hasta ahora "llevamos demasiado tiempo perdido", así como ha explicado que tiene la sensación de que Sánchez "ha errado en su estrategia porque ha trasladado a la opinión pública que tenía casi mayoría absoluta cuando no cierto".

El jefe del Ejecutivo andaluz urge la conformación del Gobierno central porque "la parálisis hace daño no solo Andalucía, también al conjunto España", con directrices europeas que no se aplican, sin poder tramitar proyectos de ley o posponiendo la firma de acuerdos y convenios que no puede rubricar un Gobierno en funciones. Con esto, "bloqueamos inversiones y, por tanto, riqueza y empleo".

Además, ha señalado que "en un contexto tan complejo como el que hay en Europa, con Francia o Italia en situaciones donde languidece el crecimiento, España necesita no perder ni un minuto", y también ha apuntado que en concreto, para Andalucía, "supone un menoscabo para sus propios intereses".

Así, en la negociación para la investidura que han mantenido el PSOE y Unidas Podemos, Moreno cree que "ha habido mucho teatro, mucho ruido y pocas nueces", cuando ha dicho que le sorprende "este tira y afloja" con el que, ha criticado, "juegan no solo con los intereses de españoles sino también con algo muy serio porque el jefe del Estado ha designado a Sánchez como candidato a la investidura y debería habérselo tomado mucho más enserio".

"Cuando tienes que ganar el apoyo de otras fuerzas tienes que tener ganas, ilusión e iniciativa, y le ha faltado", ha abundado el presidente de la Junta, que ha acusado al socialista de ir "muy a remolque" en las negociaciones cuando "tenía que haberse sentado desde el minuto uno y buscar apoyos, como hizo Mariano Rajoy".

Y es que, a juicio de Moreno, "Sánchez no puede estar sentado en el sofá de Moncloa esperando que le resolvamos la papeleta", mientras ha avisado de que si su estrategia es forzar que se repitan las elecciones y presentarse "como el desvalido candidato al que nadie ha apoyado, no va a funcionar".

"Hablamos de algo serio, de la estabilidad, y espero que cuanto antes todos se pongan las pilas para que intenten llegar a un acuerdo lo antes posible", ha zanjado el jefe del Ejecutivo andaluz.