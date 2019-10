Organizan charlas para colectivos de Málaga sobre posibles efectos de la decisión del TJUE sobre hipotecas con IRPH

MÁLAGA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La plataforma SOS Vivienda ha organizado un ciclo de charlas a colectivos vecinales para informar a las personas que tienen Índice de Referencia de los Préstamos Hipotecarios (IRPH) en sus hipotecas de las posibles consecuencias del próximo fallo del Tribunal de Luxemburgo, que decidirá sobre la abusividad o transparencia de dicho índice.

El pasado 10 de septiembre, el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró que el IRPH debe estar sometido a tutela judicial para saber si es abusivo o no, porque el mero hecho de ser un índice oficial no hace que sea necesariamente transparente; un informe que no es vinculante.

En su opinión, los jueces españoles deben estudiar si las hipotecas referenciadas al IRPH fueron comercializadas de forma transparente o no. En caso negativo, deben declararse abusivas y las entidades financieras españolas estarían obligadas a devolver el dinero cobrado de más a sus clientes.

Según han explicado desde la plataforma malagueña, "el 20 por ciento de las hipotecas de finales de los 90 y principios de este siglo se firmaban con este índice de referencia", apuntando que en esta década "el diez por ciento de las hipotecas se vendían referenciadas a este parámetro cuya abusividad decidirá en Tribunal Europeo".

Desde SOS Vivienda han indicado a Europa Press que "la mayoría están vigentes o han sido canceladas recientemente, lo que hace que el número de afectados sea muy alto", apuntando que "está en juego la posible devolución de la práctica totalidad de los intereses que una familia afectada pueda llegar a haber pagado".

Por esto, esta plataforma, que defiende a un colectivo de afectados por deficientes prácticas bancarias, "traslada en pequeñas charlas y reducidos aforos la explicación de los posibles efectos de una decisión esperada para finales de este año o principios del próximo", han señalado a Europa Press.

Se trata de unas charlas que imparten letrados especializados en la materia del departamento de derecho bancario de Ley 57 Abogados. El ciclo comenzó en Alhaurín el Grande (Málaga), seguirá en la capital malagueña el próximo día 16 de octubre, en concreto en la barriada de Huelin, y continuará en Marbella y en otras localidades.