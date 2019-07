12 de julio de 2019

Periodista de 'Maldito Bulo' incide en la responsabilidad profesional de verificar la información antes de publicar

MÁLAGA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La periodista de 'Maldito Bulo', Laura del Río, ha reconocido la responsabilidad del profesional de comprobar la veracidad de las informaciones, dado que lo idóneo es "parar y ver si lo que vamos a contar es veraz y publicarlo o no".

Laura del Río ha sido una de las ponentes en el encuentro de 'Investigación, datos y reporterismo' que se ha realizado en la sede Tecnológica de Málaga que organiza la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) junto a 'El Confidencial'. Su aportación viene dada por su tarea de verificación de bulos en el medio 'Maldito Bulo'.

"Un bulo es una desinformación, un contenido que no dice la verdad y crea desinformación en la población", ha explicado la periodista. De tal manera, ha facilitado una serie de indicios que pueden hacer que la población los identifique. "Hay fuentes que no se nombran o no aparecen, en contenidos de salud nos hablan de estudios y no nos dicen de qué estudios se tratan o las faltas de ortografía son claves para diferenciar los bulos", ha explicado.

Durante su intervención, la periodista ha asegurado que "los medios de comunicación fiables, no difunden desinformación intencionadamente". En cambio, sí ha reconocido que, "las prisas pueden jugar una mala pasada", como el caso de la chica holandesa que, supuestamente, murió con la eutanasia. "Las fuentes holandesas nunca hablaron de este método", ha dicho.

Para la periodista de 'Maldito Bulo' hay una serie de pasos que se pueden realizar para saber si estamos ante un bulo como, por ejemplo, "ver el medio original en el que se publican las cosas" o "intentar ver si eso lo están contando otros medios".

Asimismo, ha hablado sobre el canal por el que puede llegar un bulo y ha señalado que, puede ser algo que intentan hacernos pasar por noticia y aparece en blogs, no en medios. También puede ser un audio o una cadena de WhatsApp. "Nos hemos llegado a encontrar cadenas que hablan de pactos secretos de partidos políticos. Abarca aspectos muy amplios, por ejemplo en temas de salud", ha recordado Laura del Río.

En 'Maldito bulo', según ha relatado la periodista encargada de coordinar el medio, "se detecta la desinformación a través de un rastreo por redes sociales y también por lo que llega a través de la comunidad, incluso de WhatsApp, Facebook e Instagram. Se selecciona lo que se verifica en base a la viralidad o en la sensibilidad de temas como el feminismo o la migración".

Como conclusión, Laura del Río ha realizado una valoración en positivo de la labor de la UNIA con respecto a la realización de este tipo de cursos. "Es necesario formar a la gente, más aún a los futuros periodistas. Es imprescindible que asuman cuál va a ser su tarea y que tengan herramientas para afrontarla", ha sentenciado.