1 de octubre de 2019

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga respalda la construcción del tercer hospital en la zona del Civil

MÁLAGA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado por unanimidad el que se cumpla el protocolo firmado por la Diputación y la Junta, que contempla la cesión de los terrenos de los actuales aparcamientos del Hospital Civil para la ubicación del tercer hospital, y su inicio en 2020.

De igual modo, de la moción urgente de Adelante Málaga también ha sido aprobado que se convoque el Consejo Social de la ciudad, cuya comisión de salud elaboró un informe sobre la situación sanitaria en Málaga a fin de abordar las propuestas de mejoras que dicho informe contiene; además de instar a la Junta a garantizar la equidad territorial en materia sanitaria.

El portavoz de Adelante Málaga, Eduardo Zorrilla, ha recordado que el tercer hospital es una antigua reclamación y ha lamentado que Málaga tiene "el dudoso honor" de tener la "peor ratio de camas por habitante de Andalucía y a la cabeza de listas de espera".

"La situación es el resultado de recortes sanitarios que han llevado primero el PSOE y ahora acentuado por gobierno de PP y Ciudadanos", ha añadido.

En este punto, tras recordar la historia del tercer hospital, ha dicho no entender "el cambio de postura" del PP: "Ahora con una nueva ubicación para prolongar una promesa que se pensaba incumplir y para volver a la antigua aspiración --del alcalde, Francisco de la Torre-- de urbanizar unos terrenos no urbanizables" en la zona este.

Por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha dejado claro que el Ayuntamiento muestra "la máxima colaboración" con la Junta con este proyecto y a lo largo de los años.

Ha recordado que la "opción prioritaria" de la Junta es llevarlo a cabo en la zona del Civil, y, "en esa línea vamos a estar, apoyando". No obstante, ha apostado por no descartar la zona este porque "viene bien que se quede el mensaje de la preocupación y demanda clara" que hay en esa zona: "Dejar abierto la posibilidad no viene mal" para que hacerlo en el Civil "no suponga dejar de reflexionar en cómo resolver el problema del este".

Al respecto, también se ha pronunciado la portavoz de Ciudadanos, Noelia Losada, que ha mostrado el apoyo a la moción y ha incidido también en que la primera opción de la Junta es el Civil pero "no impide otros escenarios o variables".

Losada, además, ha valorado la gestión de la Junta y ha destacado que ha destinado "el mayor presupuesto de su historia a sanidad". Por último, también ha criticado los "años sin avance" con el PSOE en relación con el tercer hospital.

La concejala del PSOE María del Carmen Martín ha recordado que la moción es similar a la que su grupo ya planteó a principios de año, pero "desde entonces muchas cosas han cambiado, como el gobierno de la Junta, que se hace llamar del cambio y lo que ha cambiado es la intención de hacer una infraestructura a modo de tercer hospital".

"Bandazos y cambiazos de la Junta sobre el emplazamiento", ha afeado la concejala socialista, que ha criticado la "estrategia política de PP y Cs para evitar invertir en sanidad". "Ahora marean la perdiz; no hay presupuestos ni hay proyecto ni visos de hacerlo", ha concluido.

OTRAS MOCIONES

Por otro lado, en la sesión plenaria de este martes también ha salido adelante por unanimidad la moción urgente del PP sobre la utilización de la MA-22 para pruebas deportivas.

En concreto, ha sido aprobado instar a Fomento a resolver la problemática generada a raíz de su negativa a autorizar importantes pruebas deportivas en la calzada de la autovía MA-22 desde avenida Manuel Alvar hasta la entrada al puerto por el paseo marítimo Antonio Machado.

Además, ha salido adelante el instar a la subdelegada, María Gámez, a que medie entre el Ayuntamiento y Fomento para hacer posible la construcción de una mesa de trabajo conjunta entre Ministerio de Fomento, Autoridad Portuaria y Consistorio para desarrollar "con garantías" el calendario deportivo de la ciudad de Málaga de 2020.

Por otro lado, han sido aprobadas sendas mociones de Ciudadanos y PP sobre financiación local y relativa a la reclamación al Gobierno central de la transferencia a las entidades locales de los recursos derivados de la participación en ingresos de Estado, respectivamente.

Además, ha salido adelante la iniciativa socialista sobre mejoras en el barrio del Soho; otra de Adelante Málaga sobre limpieza y mantenimiento de los cauces urbanos de ríos y arroyos y una de Cs en relación con la creación de una oficina de atención al deportista.